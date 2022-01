Team De Rooy grijpt in na problemen met bandenaflaatsysteem

Team De Rooy kende een uitstekende eerste Dakar-week, die met alle drie de Torpedo’s werd afgesloten in de top-tien. Na de rustdag ging het echter mis voor de renstal uit Son en Breugel. Janus van Kasteren verloor de aansluiting met de top-drie na een crash in de zevende etappe, waarna een probleem met het bandenaflaatsysteem vervolgens voor nog meer problemen zorgde.

Het bandenaflaatsysteem wordt bij de trucks vanuit de cabine bediend door de monteur aan boord. Daardoor kan de truck bijvoorbeeld snel de bandenspanning laten zakken in de duinen, waarna er vervolgens weer meer lucht in de banden wordt gepompt voor de snellere paden. Na een update van de software door Iveco bleek het systeem na de rustdag opeens niet meer te werken bij een aantal trucks, waardoor de rijders van Team De Rooy onderweg handmatig de bandenspanning moesten aanpassen, met flink wat tijdverlies als gevolg.

"Het systeem, dat oorspronkelijk werd ontworpen voor militaire toepassing, wordt al sinds jaar en dag gebruikt door veel rallyteams, waaronder Team De Rooy", legt teammanager Henk van Leuven uit. “Recent introduceerde de fabrikant een compleet vernieuwde versie die door Team De Rooy werd gemonteerd op al haar rallytrucks. De inbouw in de trucks werd door de fabrikant getest en goedgekeurd. Tijdens de Dakar Rally zijn er problemen naar voren gekomen, die de fabrikant tot nu toe niet heeft weten op te lossen.”

Maatregelen

Waar een fabrikant als Kamaz het hele jaar door aan de start van rally’s verschijnt, richt het veel kleinere Team De Rooy zich doorgaans alleen op een deelname aan de Dakar Rally. Het probleem – mogelijk veroorzaakt door de hoge temperaturen waaraan de apparatuur wordt blootgesteld – is daardoor niet eerder aan het licht gekomen, maar zorgt nu pas tijdens de Dakar Rally voor problemen: “Natuurlijk is een wedstrijd als de Dakar Rally niet de plaats om te experimenteren. Hier moet gestreden worden voor het beste resultaat”, vervolgt Van Leuven. De Rooy heeft inmiddels wel maatregelen genomen: “In overleg met de fabrikant is besloten om de trucks van Janus van Kasteren en Martin van den Brink terug om te bouwen naar het oude systeem, terwijl we op de rallytruck van Vick Versteijnen de wijzigingen hebben doorgevoerd zoals die door de fabrikant zijn geadviseerd. We gaan dus vanaf vandaag voor zekerheid voor onze twee ‘kopmannen’ en werken met Vick samen om het nieuwe systeem perfect aan het werk te krijgen.”

Met de oude versie van het bandenaflaatsysteem kende Martin van den Brink dinsdag een etappe zonder problemen. Met een achtste tijd was hij de snelste Nederlander in de 287 kilometer lus rondom Wadi Ad Dawasir: “Het was een probleemloze dag. Na de technische tegenslag van maandag was het prettig om niets mee te maken”, vertelde Van den Brink na afloop. “De monteurs van Team De Rooy en Mammoet Rallysport hebben maandagavond uitstekend werk verricht. Het systeem van de bandenspanning is compleet vervangen en vandaag werkte het uitstekend. Helaas hadden we niet veel duinen in deze special.”

Versteijnen en Van Kasteren wel in de problemen

Vick Versteijnen eindigde de dag een plekje achter Van den Brink op de negende plaats. Hij ondervond echter opnieuw problemen met het bandenaflaatsysteem: “Het was een prachtige proef. Het parcours was snel met canyons en met duinen. In het begin gingen veel mensen de fout in bij het zoeken van een waypoint. Teun had gelukkig het goede spoor”, aldus Versteijnen over het goede werk van navigator Teun van Dal. “Bij de duinen deed het bandensysteem het weer niet. Daardoor moesten we weer stoppen en raakte ik uit het goede ritme. We zijn toch kort achter Martin gebleven. De negende plaats is goed, maar het is toch frustrerend dat we voor de derde achtereenvolgende dag met hetzelfde probleem kampen.”

Janus van Kasteren kende met het oude bandenaflaatsysteem geen problemen dinsdag. De Veldhovenaar leek onderweg naar een plek in de top-vijf, maar een probleem met de spoorstang van zijn Iveco dwarsboomde die plannen. Op ruim een kwartier achterstand moest Van Kasteren aan de finish genoegen nemen met de vijftiende tijd. In het algemeen klassement is hij met een zesde plek wel nog de best geklasseerde Nederlander.