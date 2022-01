Team De Rooy geplaagd door softwareprobleem in Dakar Rally

Met het bandenaflaatsysteem kan de hoeveelheid druk in de banden worden aangepast aan de verschillende soorten terrein waar een Dakar-coureur tijdens de etappe mee te maken krijgt. Zo is er in de zandduinen bijvoorbeeld een lagere bandenspanning vereist dan op de snelle rallypaden, waar een hardere band voor meer snelheid moet zorgen.

Het bandenaflaatsysteem wordt bij de trucks vanuit de cabine bediend door de monteur aan boord, maar een update van de software door Iveco heeft na de rustdag al bij een aantal trucks tot problemen geleid. Zo zakte de bandenspanning van de Iveco van Kees Koolen zondag in de zevende etappe niet onder de 3.8 bar, terwijl hij de laatste serie duinen wilde aanvangen met een bandenspanning van 2.0 of 2.2 bar. Maandag kostte het probleem ook de Iveco-trucks van Team De Rooy veel tijd.

De Torpedo’s van Team De Rooy waren deze Dakar al regelmatig te vinden in de top-vijf. Janus van Kasteren en Martin van den Brink zorgden in de daguitslagen zelfs al voor finishes in de top-drie, maar in de achtste etappe kwam het team maandag niet verder dan een achtste plaats. Janus van Kasteren was daarmee ondanks een tijdverlies van dik een half uur de snelste Nederlander. Teamgenoten Vick Versteijnen en Martin van den Brink moesten ruim drie kwartier toegeven op de snelste Kamaz van Dmitry Sotnikov. Na afloop was het trio eenduidig in hun verklaring voor het tijdverlies.

Storing

"We gingen goed van start, maar na 20 kilometer bleek het bandenaflaatsysteem kapot te zijn”, vertelde Van den Brink na afloop. “Er zat een storing in het systeem en dan is het onbruikbaar. We moesten steeds de truck uit om de bandenspanning handmatig te veranderen. Dat kost enorm veel tijd. In het restant zijn we op een spanning van 2 bar blijven rijden. Daar verlies je ook weer tijd mee. Daarmee is ons verlies van deze dag wel verklaard.”

Het systeem zorgde tijdens de zevende etappe van zondag ook al voor problemen, waarna er door de monteurs van Team De Rooy hard is gewerkt om het euvel voorafgaand aan de achtste etappe te verhelpen. Dat mocht uiteindelijk niet baten: “Helaas ging het systeem net als gisteren kapot”, vervolgt Van den Brink. "De serviceploeg heeft zondagavond het complete systeem nog vervangen. Maar helaas kwam het vandaag weer terug."

"Niet eenvoudig te verhelpen"

Van den Brink staat in het algemeen klassement nu zevende, één plekje achter teamgenoot Van Kasteren. Na een crash op zondag werd ook hij maandag geplaagd door de technische problemen: "Het was een echte Dakar-dag met veel zand en hoge duinen. Misschien komen we in dit terrein een paar pk’s tekort. We moesten ook verder naar achteren starten en dat maakt het ook niet makkelijker”, aldus de Veldhovenaar. “We hebben twee banden moeten wisselen. Dat kost natuurlijk ook de nodige tijd. Op zich ging het verder wel. We hebben met onze trucks een probleem met het bandenaflaatsysteem. Dat is niet eenvoudig te verhelpen denk ik. We moeten het nemen zoals het is.”

Vick Versteijnen staat achter zijn twee teamgenoten achtste in het algemeen klassement. Ook zijn Torpedo werd niet gespaard door het probleem met het bandenaflaatsysteem: “Het was een mooie proef. Veel afwisseling met snelle stukken, canyons en hoge duinen. De hoogste duinen tot nu toe. Helaas liet ook bij ons het bandenaflaatsysteem het afweten. Ondanks dat kwamen we er aardig doorheen. Helaas moesten we op een hoge duin, toen we achter Janus reden, keren. Dat was even lastig, maar daarna konden we het weer oppakken."

“Het ging eigenlijk super goed. We hebben twee keer vast gestaan in een rivierbedding, mede door het haperende bandensysteem. We hebben totaal 20 tot 25 minuten verloren. Zonder die problemen was het echt een perfecte dag geweest. We hebben genoten, maar het had beter kunnen zijn zonder de genoemde tegenslag. Hopelijk kunnen we een oplossing vinden.”

Door de problemen van de afgelopen dagen lijkt een eindklassering in de top-drie deze Dakar te hoog gegrepen voor Team De Rooy. Met nog vier etappes te gaan heeft Van Kasteren anderhalf uur achterstand op de Kamaz van Anton Shibalov, die voorafgaand aan de negende etappe derde staat.