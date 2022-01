Dakar-leider Al-Attiyah krijgt tijdstraf voor rijden zonder gordels

De FIA-stewards maken zich ook in de woestijn niet populair de laatste dagen. Eerder deze week kreeg Sébastien Loeb een flinke boete voor een losgeraakt reservewiel dat in de woestijn is achtergebleven. In het geval van Al-Attiyah vonden de stewards het echter wel passend om een tijdstraf uit te delen. De situatie kwam voort uit een video die op social media gedeeld werd waar Al-Attiyah en navigator Mathieu Baumel hun gordels niet goed om hadden voor een periode van “ongeveer 1.45 minuut” terwijl de wagen in beweging was.

In de video was te zien hoe Al-Attiyah een band wisselde in de achtste etappe terwijl zijn Bahrain Raix Xtreme-rivaal hetzelfde overkwam. De stewards vonden dat Al-Attiyah en Baumel te weinig tijd namen om in te stappen en de gordels om te doen voordat ze hun weg vervolgden. Ze hebben dit vervolgens geverifieerd met onboardbeelden van de organisatie. In het document over de penalty schreven ze hun bevindingen op: “Na het instappen heeft de coureur de versnelling geactiveerd en de auto gestart. Verder laat de video zien dat de crew ongeveer 1 minuut en 45 seconden bezig was voordat ze hun gordels weer goed vastgezet hadden. Op een zeker moment hield de bijrijder zelfs het stuur vast zodat de coureur de kans kreeg zijn gordel te bevestigen.”

Dit is in strijd met Artikel 48.1 uit het sportief reglement. De stewards vinden dat het duo onveilig gehandeld heeft, maar dat ze ook tijdwinst gehaald hebben met dat gedrag. Daarom vindt men een tijdstraf “die de gewonnen tijd compenseert passend”.

Al-Attiyah heeft in het klassement nu een voorsprong van 34.05 minuten op Loeb.