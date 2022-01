Price wint vijfde Dakar-etappe voor sterke Petrucci

Price verloor woensdag veel tijd toen hij in de voorhoede moest starten en tijdens de 348 kilometer lange vijfde etappe was het weer andersom. De Australiër bivakkeerde de gehele proef in de top-vijf, maar moest telkens landgenoot Daniel Sanders voor zich dulden. De GasGas-rijder had een mooi groepje gevonden met onder meer Kevin Benavides en Danilo Petrucci, later veegden zij nog wat andere coureurs op. Sanders klokte na 259 kilometer nog de snelste tijd, maar verloor vervolgens fors tijd in het duinengebied dat aan het eind van de proef zat. Ook Benavides leverde op dat punt veel tijd in. Het is nog niet precies duidelijk wat er aan de hand was met beide coureurs, maar Petrucci reed daardoor fysiek weer weg van het groepje.

Op het laatste tussenpunt klokte hij de tweede tijd achter Price, de marge liep in de laatste kilometers verder op. De KTM-fabrieksrijder pakte zodoende de overwinning, zijn eerste van de rally. Petrucci eindigde op 4.14 minuten als tweede met Yamaha-rijder Ross Branch op de derde plaats. De beste Honda-rijder in koers was de Chileen Jose Ignacio Cornejo, hij werd vierde op drie seconden van het podium terwijl Ricky Brabec de top-vijf compleet maakte. Mason Klein, uitkomend voor het Nederlandse BAS Dakar, klokte de zesde tijd en hield daarmee weer een aantal toppers achter zich. De kleine Amerikaan moest ook van buiten de top-twintig starten na tijdverlies in de vierde etappe, maar herstelde zich goed.

Andrew Short werd zevende terwijl Benavides ruim verloor in de laatste kilometers van de proef. De Argentijn kwam op 8.56 minuten aan de meet. Skyler Howes, de ‘huisgenoot’ van Petrucci in deze rally, werd negende terwijl Martin Michek de top-tien completeerde.

Sunderland blijft klassementsleider

Het is nog te vroeg om echt naar het klassement te kijken, maar Sam Sunderland is deze week nog niet op een fout te betrappen geweest. De Britse coureur hield de schade ook weer beperkt in de vijfde etappe rond Riyadh. Hij eindigde net achter teamgenoot Matthias Walkner op de dertiende plaats, zo’n twaalf minuten achter Price. De Australiër staat in het klassement echter nog op een behoorlijke achterstand. Sunderland heeft nu 2.29 minuten voorsprong op Walkner.

Daniel Sanders eindigde in de etappe van donderdag op de veertiende plaats, hij klokte uit met een achterstand van 13.11 minuten. Dat viel relatief gezien nog mee gezien de achterstand van coureurs die de proef moesten openen. Joan Barreda, woensdag dagwinnaar, gaf 21.03 minuten toe op Price. Teamgenoot Pablo Quintanilla stond net voor hem op 17.59 minuten achterstand. Het betekent dat zij tijdens de etappe van vrijdag weer een gunstige startpositie hebben.

Later meer.