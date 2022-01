Petrucci dagwinnaar in Dakar Rally na tijdstraf voor Price

Toby Price kwam in de 348 kilometer lange etappe met een voorsprong van 4.14 minuten op Danilo Petrucci aan de finish. De Australiër heeft echter te snel gereden in een speedzone, waardoor hij een tijdstraf van zes minuten heeft gekregen. In tegenstelling tot woensdag bleef Petrucci vrij van straffen en werd hij door de ASO uitgeroepen tot winnaar van de vijfde etappe. De tijdstraf van Price zorgt er naar verwachting voor dat hij terug zal vallen tot de vijfde plaats in de daguitslag.

Het is voor Petrucci zijn eerste grote succes sinds hij de MotoGP afgelopen november vaarwel zwaaide. De coureur werd door KTM vastgelegd om zich toe te leggen op de Dakar Rally en deed dat met succes. In de eerste dagen liet de man uit Terni zijn snelheid regelmatig zien, maar werd hij maandag tijdens de tweede etappe ook getroffen door pech. Bij het overschakelen naar de voorste brandstoftank haperde de machine, Petrucci kreeg de 450 Rally niet meer aan de praat. Dat hij door de organisatie uit de proef gevist moest worden, heeft ervoor gezorgd dat hij in het klassement geen rol van betekenis meer zal spelen.

Woensdag eindigde Petrucci in de vierde etappe op de derde plaats, maar kreeg hij vanwege hetzelfde vergrijp als Price tien minuten straftijd. Woensdag stond de Italiaan wat dat betreft aan de goede kant.

Jury nog druk met opmaken uitslag

De jury van de FIM is overigens nog druk bezig met het opmaken van de uitslag van de vijfde etappe. De proef werd na binnenkomst van de meeste toprijders geneutraliseerd vanwege een zandstorm, waardoor de medische diensten hun werkzaamheden niet veilig kunnen uitvoeren. Niet alle deelnemers waren op dat moment al binnen. De Nederlandse rijders Mirjam Pol (53ste) en Wiljan van Wikselaar (62ste) zijn na 259 kilometer uit de proef gehaald, Bram van der Wouden werd door de neutralisatie bij WP4 na 157 kilometer over de weg naar het bivak in Riyadh gestuurd.