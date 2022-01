De Villiers betaalt schade en inschrijving van gedupeerde motorrijder

De Villiers lag de voorbije dagen aardig onder vuur in de Dakar-wereld nadat hij maandag twee keer een aanvaring had met een motor. Bij het ene – op film vastgelegde – incident tikte De Villiers op lage snelheid een motorrijder aan die daardoor voor de auto viel. Deze deelnemer stond vervolgens op en wenkte De Villiers om door te rijden, maar de Zuid-Afrikaan had uit moeten stappen om zich over de rijder te bekommeren. De Villiers kreeg van de FIA-stewards een behoorlijk milde tijdstraf van slechts vijf minuten.

Dinsdagochtend maakte de jury van de internationale motorsportfederatie FIM, die de leiding heeft over de wedstrijd bij de motoren, opnieuw melding van een aanrijding tussen De Villiers en een motor. Hierbij zou De Villiers na de top van een duin over een motor gereden zijn waarbij de rijder zich al uit de voeten gemaakt had. De FIA-stewards namen het incident onder de loep en spraken woensdag na afloop van de vierde etappe met de betrokken partijen.

“We hebben geen alarmsignaal van de sentinel gehoord”, verklaarde De Villiers in zijn gesprek met de stewards. “We hebben geen enkele twijfel daarover. […] We kwamen over het duin en ik ontweek de motorrijder omdat ik hem niet wilde raken. Onderaan het duin zijn we nog omgekeerd om te kijken of de coureur ongedeerd was. We hebben niet gevoeld dat we over zijn motor gereden zijn en hebben onze weg daarna vervolgd. We vinden het bijzonder spijtig dat dit gebeurd is. We hebben onze excuses aangeboden bij de coureur en zijn bereid hem te compenseren.”

Ondanks dat er geen opzet in het spel was en De Villiers met de betreffende motorrijder, Mohamedsaid Aoulad Ali uit Marokko, heeft afgesproken de reparatie van de motor én de inschrijving voor Dakar 2023 te betalen, vonden de stewards het tijd om een signaal af te geven. “De stewards zien het als een incident dat in strijd is met de reglementen en waar een consequentie aan verbonden is. Mr. De Villiers heeft de betreffende rijder vrijwillig benaderd, zijn excuses aangeboden en verklaard de schade te betalen. Op basis daarvan vinden de stewards het passend om een tijdstraf uit te vaardigen.”

De Villiers stond na afloop van de vierde etappe op de vierde plaats in het algemeen klassement. Met een tijdstraf van vijf uur valt de coureur terug tot ongeveer de veertigste plaats. Hij zal nu waarschijnlijk in dienst van teamgenoot en klassementsleider Nasser Al-Attiyah gaan rijden. Het Toyota-fabrieksteam kreeg meer tegenslag te verwerken tijdens de etappe van woensdag. Henk Lategan haalde de finish van de langste etappe deze rally niet en is eveneens ver teruggevallen.

Het enige lichtpuntje? Nasser Al-Attiyah pakte de 44ste dagzege uit zijn loopbaan.