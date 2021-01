Kamaz-rijder Sotnikov boekt tweede zege in Dakar Rally

Sotnikov mocht na zijn overwinning van zondag tussen de snellere auto’s starten en dat legde hem geen windeieren. De marge schommelde lang rond de minuut, pas tegen het einde wist Sotnikov iets meer marge te pakken. Aan de finish bedroeg zijn voorsprong 3.17 minuten. De tweede plaats was er voor Airat Mardeev, eveneens van Kamaz. Siarhei Viazovich eindigde als derde. Aliaksei Vishneuski reed de gehele etappe onder de radar, maar dook aan de finish ineens op met de vierde plaats. Martin Macik eindigde net als een dag eerder op de vijfde plaats in de eerste Iveco.

Martin van den Brink eindigde als negende en gaf ruim twintig minuten toe op Sotnikov. Hij was daarmee opnieuw de beste Nederlander. Lange tijd leek het erop dat Maurik van den Heuvel er met die eer vandoor zou gaan, maar die verloor in de laatste kilometers nog een kwartier extra. De achterstand op de finish was zo’n 30 minuten. Van den Heuvel moest het doen met een twaalfde plaats. Hij viel zodoende nog terug achter Andrey Karginov, die opnieuw geen beste dag beleefde. De eindwinnaar van vorig jaar verloor zondag al een zee van tijd door technische problemen.

Pascal de Baar heeft naar verwachting bij Erik van Loon stilgestaan om de Toyota weer vlot te trekken. Hij verloor aan het eind van de proef nog wat tijd, maar bereikte de finish uiteindelijk als dertiende op 39 minuten. William de Groot werd vijftiende, Richard de Groot bereikte de finish op bijna twee uur achterstand als negentiende.

De andere Nederlanders zijn op dit moment nog onderweg. Riwald-kopman Gert Huzink viel eerder op de dag stil met motorpech, hij is inmiddels naar de openbare weg gesleept. Vanaf dat punt neemt het serviceteam het over. Einde wedstrijd voor Huzink.

