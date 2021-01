Al-Attiyah verschalkt Mini’s in tweede etappe, Ten Brinke negende

De regerend kampioen van de Dakar Rally moest na zijn overwinning op zondag openen en voerde lang de boventoon. Na de tankstop verloor Sainz echter tijd, vermoedelijk door een lekke band of een navigatiefout. Sainz bereikte de finish met een achterstand van 9.17 minuten op Al-Attiyah, die het voordeel had van een gunstige startplek. Toch duurde het even voordat de Toyota-kopman op stoom kwam. Na de tankstop (kilometer 267) gooide Al-Attiyah er een schepje bovenop en wist hij het gat richting Peterhansel te dichten. Aanvankelijk bedroeg de marge een halve minuut, maar in de laatste kilometers bouwde Al-Attiyah zijn voorsprong uit naar 2.35 minuten. Sainz eindigde als derde op 9.17 minuten.

De vierde plaats was ook voor Toyota, thuisrijder Yazeed Al-Rajhi kwam op die positie aan de meet. Mathieu Serradori kwam als vijfde aan de finish, de Fransman werkt vooralsnog een sterke wedstrijd af. Sebastien Loeb gaf zondag nogal wat tijd prijs door lekke banden, maar de BRX-kopman herstelde zich maandag goed. Hij werd zesde voor Brian Baragwanath, Jakub Przygonski en Vladimir Vasilyev.

Bernhard ten Brinke kwam op de tiende stek aan de finish. Hij verloor zo'n 21 minuten op Al-Attiyah.

Weer problemen voor Van Loon

De Dakar Rally van Erik van Loon gaat ondertussen van kwaad tot erger. De man uit Son was maandag voortvarend onderweg toen hij weer crashte. De Toyota Hilux lag ondersteboven in het zand en het duurde meer dan anderhalf uur voordat hij weer onderweg was. Uiteindelijk passeerde Van Loon het volgende tussenpunt met een achterstand van 1 uur en 48 minuten.

Na een furieuze start viel Vaidotos Zala maandag uit. De man uit Litouwen, die in de proef van zondag nog even aan de leiding ging, reed enkele kilometers en keerde daarna terug naar de start van de proef. De crew van Mini werkte daar aan de oplossing voor een technisch probleem, maar Zala kijkt inmiddels tegen een urenlange achterstand aan.

Bericht wordt aangevuld.

Uitslag tweede etappe Dakar Rally 2021 - auto's