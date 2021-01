Barreda haalt uit in tweede etappe Dakar, Price verliest half uur

In de tweede etappe van Dakar 2021 kregen de motorrijders de eerste duinen voor de kiezen. Price mocht als winnaar van de eerste etappe het spits afbijten en dat bleek nog geen sinecure. De Australische krachtpatser verloor vroeg in de etappe al aardig wat tijd, al was dat tijdverlies waarschijnlijk wel ingecalculeerd. Price werd al snel bijgehaald door teamgenoot Sam Sunderland, maar ook door Kevin Benavides. Het drietal zocht vanaf dat moment samen naar de juiste route. Het betekende dat er van achteruit harder gereden kon worden. Andermaal liepen de verschillen behoorlijk op.

Het waren de mannen uit de tweede lijn die profiteerden van de gunstige startplaats. De Honda-rijders moesten zondag op de blaren zitten, maar kwamen in de tweede etappe juist bovendrijven. Ricky Brabec en Joan Barreda waren sterk onderweg, met name die laatste reed een hoog tempo. De voorsprong van Barreda op Price bedroeg aan de finish maar liefst 32 minuten. Sunderland en Benavides verloren ook aanzienlijk, bij het tweetal bleef de teller steken op respectievelijk 23 en 28 minuten tijdverlies.

Brabec profiteerde dus ook. Hij verloor nog eens drie minuten op Barreda, maar eindigde in de daguitslag wel op de tweede plaats. De verloren tijd op zondag heeft hij grotendeels goedgemaakt. Pablo Quintanilla sloot ook aan in het groepje met Brabec en Barreda. De Chileense kopman van Husqvarna klokte af op 6.02 minuten achterstand van Barreda. Yamaha-rijder Ross Branch kwam weer sterk voor de dag, hij kwam als vierde aan de eindstreep. José Ignacio Florimo kende een niet al te spectaculaire start van de Dakar, maar de jongeling heeft zijn ritme inmiddels te pakken. Hij eindigde op de vijfde plaats voor Adrien van Beveren en routinier Stefan Svitko.

Voormalig Dakar-winnaar Matthias Walkner kende een ongelukkig begin van de etappe. De Oostenrijker viel al na 46 kilometer stil met technische problemen. De koppeling van de KTM gaf de geest. Na ruim twee uur werken aan zijn machine kon Walkner zijn weg vervolgen. De eindwinnaar van 2018 kan een nieuwe eindzege wel vergeten.

Uitslag tweede etappe Dakar Rally 2021 – motoren