Barreda verlaat Dakar met rugblessure na crash

De motorrijders beten dinsdag het spits af in de tweede week van de Dakar Rally. Voor Barreda was het echter al gauw klaar vanwege na een crash. Die vond na zo’n zestien kilometer in de negende etappe plaats. De organisatie bevestigde dat Barreda met een rugblessure overgebracht is naar het ziekenhuis van Riyadh. Over de ernst van de blessure heeft de organisatie niets gezegd.

De Spanjaard raakte in de eerste week al geblesseerd toen hij een steen op zijn voet kreeg. Hij brak daarbij de grote teen van zijn schakelvoet. Barreda kon zijn weg vervolgen schreef de vierde etappe op zijn naam. Het was zijn dertigste dagzege in de Dakar Rally. Hij naderde daarmee het record van Cyril Despres en Stéphane Peterhansel, die elk 33 etappes gewonnen hebben op de motor.

Het zal voorlopig bij dertig overwinningen blijven voor Barreda. Hij stond dinsdag voor de start van de etappe op de achtste plek in het klassement.