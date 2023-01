Barreda poetst erelijst verder op met dertigste Dakar-dagzege

Waar de voorgaande dagen aardige verschillen gemaakt werden bij de motoren, viel dat woensdag heel erg mee. In de vierde etappe met start en finish in Ha’il vocht Joan Barreda een prachtige strijd uit met Mason Klein, Pablo Quintanilla en Adrien van Beveren. De laatstgenoemde coureur vierde woensdag zijn 32ste verjaardag en noteerde bij het eerste tussenpunt na 48 kilometer de snelste tijd. Hij leverde daarna wat tijd in en liet de koppositie aan Mason Klein, die ook fysiek aan de leiding reed. De Amerikaan had daarvoor aansluiting gevonden bij Daniel Sanders, de etappewinnaar van dinsdag. Beide heren sleepten zodoende ook aardig wat bonustijd binnen. Klein kreeg vanwege zijn kopwerk zo’n 2.39 minuten gecompenseerd, bij Sanders bleef de teller steken op 3.58 minuten.

Klein verloor kort na het laatste tussenpunt echter wat tijd vanwege een klein technisch probleem. Hij had zo’n tien minuten nodig om zijn machine te repareren en kon zijn weg daarna vervolgen. De rijder van het Nederlandse BAS Dakar bleef daardoor op 12.08 minuten achterstand steken van Barreda, die bij de finish voor het eerst vandaag de snelste tijd klokte. Quintanilla was daarvoor even de snelste, maar hij verloor in de laatste kilometers een minuut voorsprong ten opzichte van zijn voormalig teamgenoot. Barreda, die sinds vorig jaar geen officieel fabriekscontract meer heeft bij Honda maar nog wel met de CRF450 Rally rijdt, tekende zo voor zijn dertigste dagzege in de Dakar Rally. Barreda kreeg op de eerste dag van de Dakar Rally een forse steen op zijn voet en brak daarbij de teen van zijn schakelvoet. Ondanks de pijn besloot Barreda door te gaan. Met succes.

Quintanilla eindigde op de tweede plek met een achterstand van zestien seconden. Skyler Howes begon als tweede aan de proef en kreeg door zijn kopwerk 3.35 minuten bonustijd uitgekeerd. Het leverde hem de derde plek in het dagklassement op. Toby Price finishte op 2.24 minuten als vierde voor Van Beveren en Luciano Benavides. De Argentijn was nipt sneller dan zijn oudere broer Kevin, aan het eind van de proef was Luciano zes seconden sneller. Daniel Sanders blijft de leider in het klassement, hij finishte op de achtste plek met 4.07 minuten achterstand op Barreda. Lorenzo Santolino en de eerder genoemde Klein maakten de top-tien compleet.

Wesley Aaldering en Mirjam Pol werkten een uitstekende dag af. De debutant kwam tot de 42ste plek op 1 uur en 21 minuten van Barreda, Pol finishte kort daarna op de 45ste plek met een achterstand van 1 uur en 25 minuten.

Hero tot zero: Indiase fabrieksteam verliest drie kandidaten

Voor Hero Motorsports was het een dramatische dag. Al vroeg in de etappe schoof Joaquim Rodrigues hard onderuit. De Portugees bezorgde Hero vorig jaar haar eerste etappezege in de Dakar, maar zover kwam hij dit jaar niet. Rodrigues werd met een beenblessure afgevoerd naar het ziekenhuis. Verderop ging het mis voor twee andere rijders: Ross Branch viel stil met nog onbekende technische problemen. Sebastian Bühler, die tweede werd in de etappe van maandag, viel op zo’n 25 kilometer van de tankstop zonder brandstof. Zo raakte Hero de coureurs op de plekken tien, vijftien en zestien in het klassement in één klap kwijt.

Bühler (+3u14m) en Branch (+4u23) hebben de finish nog wel bereikt. Franco Caimi is daarmee de enige coureur van het team die nog in een kansrijke positie meedoet in het klassement.

Uitslag: Dakar Rally - motoren - etappe 4

Positie Merk Coureur Team Tijd + verschil 1 J. BARREDA BORT (ESP) #5 - MONSTER ENERGY JB TEAM 4:28:18 (1e) 2

P. QUINTANILLA (CHL) #7 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM +0:16 (2e) 3

S. HOWES (USA) #10 - HUSQVARNA FACTORY RACING +1:05 (3e) 4

T. PRICE (AUS) #8 - RED BULL KTM FACTORY RACING +2:24 (4e) 5

A. VAN BEVEREN (FRA) #42 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM +2:37 (5e) 6

L. BENAVIDES (ARG) #77 - HUSQVARNA FACTORY RACING +3:13 (6e) 7

K. BENAVIDES (ARG) #47 - RED BULL KTM FACTORY RACING +3:19 (7e) 8

D. SANDERS (AUS) #18 - RED BULL GASGAS FACTORY RACING +4:07 (8e) 9

M. KLEIN (USA) #9 - BAS WORLD KTM RACING TEAM +12:08 (9e)