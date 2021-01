Audi gebruikt 'oude' DTM-motor wellicht in nieuwe Dakar-wagen

Audi heeft naar verluidt zo’n 10 miljoen euro geïnvesteerd in de motor die in 2019 geïntroduceerd werd in de DTM en was de afgelopen twee seizoenen behoorlijk succesvol met die krachtbron. Audi pakte beide seizoenen de kampioenschappen. Dat succes viel echter wel samen met een ware exodus in de DTM. Na Aston Martin besloot ook Audi de stekker uit het peperdure project te trekken. Het leek er dus ook op dat de 2.0l-turbomotor na twee jaar dienst in het museum zou verdwijnen.

Nu blijkt echter dat de 640 pk sterke machine misschien toch een tweede leven krijgt in de Dakar Rally. De fabrikant kondigde recent haar entree aan in de zwaarste rally ter wereld, al zou het merk dat willen doen met een ‘elektrische wagen’. Maar aangezien de elektrische technologie nog niet ver genoeg is om de Dakar volledig op eigen kracht uit te rijden, heeft Audi het plan opgevat om een verbrandingsmotor te gebruiken om de elektrische systemen op te laden. Daarbij zou de DTM-krachtbron gebruikt kunnen worden.

Het gebruik van de huidige DTM-motor is een tijdelijke oplossing totdat de elektrische motor sterk genoeg is om een volledige etappe af te werken in de Dakar Rally, zonder dat de batterij halverwege opgeladen hoeft te worden. Vertrekkend Audi Motorsport-baas Dieter Gass liet in september al doorschemeren dat Audi de krachtbron in een andere klasse zou kunnen gebruiken. Dat was nog voordat het merk haar vertrek uit de Formule E aankondigde.

“Dat is zeker iets waar we naar kijken”, zei Gass op een vraag van Motorsport.com of de motor hergebruikt zou worden. “Afgezien van het feit dat het een behoorlijke investering was, is het ook een succesvolle motor. De wagen is behoorlijk efficiënt wat betreft brandstofverbruik. We kijken momenteel naar mogelijkheden om de machine in de toekomst te gebruiken. Op dit moment zou ik zeker niet uitsluiten dat we deze krachtbron elders gaan zien in de sport.”

DTM-motor in Le Mans?

De mogelijkheid bestaat ook dat Audi de DTM-motor gebruikt als basis voor de terugkeer in de sportscarracerij, waaronder de 24 uur van Le Mans en de Rolex 24 in Daytona in 2023. Voormalig Audi Motor-chef Ulrich Baretzky was in zijn tijd verantwoordelijk voor de bouw van de betreffende DTM-motor, maar stond ook aan de basis van Audi’s succes tijdens de 24 uur van Le Mans. Hij gelooft dat de Audi-motor wel degelijk potentieel heeft in een LMDh of een Hypercar: “Deze krachtbron kan de komende tien jaar overal gebruikt worden, bijvoorbeeld ook in Le Mans, waar het een perfecte high-performance krachtbron zou zijn voor een Hypercar of een LMDh-wagen.”