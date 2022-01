Belangen in Dakar 2022 nemen toe: “KTM gaat het teamspel spelen”

Het is een vast patroon in de Dakar Rally en we schreven er eerder ook al over. Wie de etappe wint, betaalt daarvoor een dag later de prijs. Er is deze twee weken nog geen coureur geweest die een dag na zijn overwinning succesvol kon zijn, al verschilde het wel hoe bepaalde coureurs zich konden redden op zo’n lastige dag. Het heeft alles te maken met het spel zoals het de laatste jaren gespeeld wordt en hoe wedstrijddirecteur David Castera allerlei ‘cadeautjes’ in de route stopt om het navigeren moeilijk te maken. Daarbij komt dat coureurs geen voorkennis meer hebben over het terrein waar ze gaan rijden. Pas een kwartier voor de start van de etappe worden de roadbooks uitgedeeld. Het staat in contrast met wat er voorheen gebeurde toen de teams ’s avonds voor de etappe de roadbooks konden checken en soms zelfs de beschikking hadden over GPS-data om het terrein vanuit de warme camper alvast te verkennen. Dergelijk voorwerk is sinds de komst van Castera verleden tijd, de oud-navigator heeft hoogstpersoonlijk gezorgd voor een nieuwe filosofie.

Motorracen met de rekenmachine in de hand

Zo is het openen van etappes een grotere last geworden dan het winnen van etappes een lust is. De rijders van KTM, Husqvarna en GasGas (die in feite onder dezelfde KTM-vlag vallen) lieten daarom steken vallen in de slotfase van de tiende etappe, vond Yamaha-rijder Adrien van Beveren. De Fransman werd vierde in de etappe en staat nu aan de leiding in het klassement. Met nog twee etappes te gaan is zijn voorsprong op Sunderland bijna zes minuten. “Ik heb mijn eigen tempo gereden en vooral geprobeerd om niet te verdwalen”, vertelde Van Beveren aan de finish. “Ik heb aan het eind een beetje gerekend en dacht daarmee goed uit te komen voor morgen, zodat ik iets verder naar achteren kon starten, maar zij hebben het spel als team slim gespeeld. Het probleem is dat we morgen veel zand krijgen en dat de sporen de mensen die later starten gaan helpen om tijd te winnen.”

Ik weet dat KTM, GasGas en Husqvarna als één team zullen racen en zo kunnen ze veel tijd winnen Adrien van Beveren, Yamaha Factory Racing

Van Beveren werd vierde in het dagklassement en hoeft dus niet helemaal te zoeken, maar de mannen voor hem zijn van KTM en Husqvarna. Enkel de jagende Honda-piloot Joan Barreda zou hem soelaas kunnen bieden. Van Beveren vreest dat hij er alleen voor staat in de – mogelijk beslissende – elfde etappe. “Ik weet dat KTM, GasGas en Husqvarna als één team zullen racen en zo kunnen ze veel tijd winnen”, vervolgde Van Beveren. “Honda heeft ook vier snelle mannen in de wedstrijd. Helaas kon Andrew [Short, Yamaha-teamgenoot] het vandaag niet zo goed doen, hij kan mij niet helpen. Ik sta er wat dat betreft alleen voor, het is aan mij. Ik weet niet hoe het afloopt, ik houd ervan om aan kop te beginnen en ik doe mijn uiterste best. Ik ben wellicht de enige zonder strategie, maar we zullen zien hoe het afloopt. Misschien komt mijn droom dan wel uit.”

Matthias Walkner liep woensdag op het eerste oog flink wat averij op. Met meer dan een kwartier achterstand bereikte hij de finish in Bisha, in het klassement viel hij terug tot de vierde plek. Zijn achterstand op Van Beveren is met twee etappes te gaan 8.24 minuten. “De mannen voor mij verdwaalden deze ochtend en ik kon daarom wat tijd goed maken”, zei Walkner, die vervolgens de track in het tweede deel van de proef moest openen. “De zon stond zo hoog en dat zorgde ervoor dat het contrast op het parcours moeilijk te onderscheiden was. Het maakte het lastig om de sporen te zien en ik maakte ook een fout.” Tot dat moment lag Walkner op koers voor een zesde of zevende plek, maar nu start hij donderdag op de 29ste plek. Een voordeel? “Zo gaat het soms, je wint en je verliest soms”, liet hij de vraag in het midden. “We hebben nog twee lange dagen te gaan.”

Comfortabele startpositie

In tegenstelling tot Walkner gaf Sam Sunderland wel antwoord op die vraag. Hij was wel degelijk gefrustreerd door het tijdverlies in de tiende etappe. De Engelsman, zwager van klassementsleider Van Beveren, verloor 11.18 minuten op dagwinnaar Price. Mogelijk krijgt hij nog iets van die tijd terug omdat hij gestopt was bij de gecrashte Mason Klein, maar dat moet de komende avond nog blijken. “Ik maakte een foutje bij de ingang van een canyon en ging de verkeerde kant uit. Ik had mijn fout snel door en ging terug. Het is frustrerend, maar de startpositie voor morgen is goed en dat zorgt voor comfort”, aldus Sunderland, die maar moeilijk in kon schatten hoe de kaarten geschud waren. “Het staat zo dicht bij elkaar dat het maar lastig is om te ontdekken wanneer je moet aanvallen of het juist iets rustiger moet doen. We hebben ons best gedaan en zullen wel zien hoe het zich gaat ontvouwen.”

In het potentiële secondenspel om de overwinning lieten Honda-coureurs Pablo Quintanilla en Joan Barreda een belangrijke steek vallen en dat gebeurde niet eens tijdens de special. Op de verbinding reden beide heren iets te hard wat Quintanilla op twee minuten tijdstraf kwam te staan, Barreda kreeg er vier minuten bij nadat hij eerder al eens een minuut verloren had. Barreda gaat daardoor van 6.47 naar 10.47 minuten achterstand, Quintanilla zakte een plekje naar P3 op 6.15 minuten van Van Beveren. Barreda haalde in zijn reactie na de tiende etappe het tijdverlies van de eerste etappe (40 minuten) aan als reden dat hij niet op het podium staat, maar de vijf strafminuten die hij inmiddels verzameld heeft zijn minstens net zo schadelijk voor de kansen van de Spanjaard.