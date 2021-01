Dakar-organisator onderzoekt opgave Short door brandstofprobleem

Short lag in de top-tien toen hij de motor na de tankstop op kilometer 273 niet meer aan de praat kreeg. Hij probeerde meermaals om de machine toch te herstarten, maar hij slaagde er niet in. De helikopter van de organisatie pikte hem vervolgens op uit de proef. Zijn uitvalbeurt was daarmee een feit. Short reageerde op Instagram: “De tweede dag begon geweldig, maar na de tankstop heb ik volgens mij een brandstofprobleem gehad. Ik heb alles geprobeerd om de motor weer aan de gang te krijgen, maar dat lukte helaas niet. Ik vind het heel spijtig dat ik de Dakar niet kan vervolgen, maar het hoort er helaas bij.”

KTM-rijder Toby Price maakte maandag melding van een soortgelijk probleem, hij was aangewezen op het gebruik van de voorste twee tanks. De machine liep niet op de brandstof die in de achterste tanks gestart werden. Bij terugkomst in het bivak van Wadi Ad-Dawasir besloot Yamaha de machine van Short te onderzoeken en werd er water aangetroffen in het brandstofmengsel.

Het bijtanken van de motoren, quads en ssv’s wordt door de organisatie van de Dakar Rally geregeld, in samenwerking met een lokale leverancier. Dergelijke tankstops zijn elke dag onderdeel van de karavaan. Maandag konden deelnemers tanken op twee locaties. Op kilometer 94 en kilometer 267, slechts zeven kilometer voordat Short uitviel.

Motorsport.com heeft vernomen dat de machine van Short weer als een zonnetje liep nadat er verse brandstof getankt werd. Daarmee wordt de suggestie gewekt dat het probleem veroorzaakt is door de brandstof bij de tankstof. De organisatie doet momenteel onderzoek naar het probleem, een aantal andere rijders zou ook last gehad hebben van het probleem.