Organisatie geeft details Dakar 2023 prijs: “Langer en zwaarder”

De Dakar Rally van eerder dit jaar werd op het laatste moment flink aangepast. Dat had alles te maken met de dreiging vanuit buurland Jemen. Een passage in het Lege Kwartier was daardoor niet mogelijk. De ASO hoopt het beruchte duinengebied dit jaar wel weer op te nemen in de route. Maar liefst drie etappes zouden door het Lege Kwartier moeten gaan. Het is nog onbekend waar de rally van start gaat, maar het wordt hoogstwaarschijnlijk een stad aan de westkust. De proloog vindt plaats op 31 december en de rally finisht op 15 januari in Dammam. “Het is een Dakar die zo’n 70 procent nieuwe routes kent ten opzichte van vorig jaar, bovenal zijn we trots op de toevoeging van het Lege Kwartier. We hebben drie etappes in de immense duinen en een marathonetappe halverwege de wedstrijd. We zullen die dag een start aan de kust van de Rode Zee hebben.”

Op sportief vlak zijn er ook tal van aanpassingen. Het papieren roadbook dat de navigatoren gebruiken om hun coureurs de route te wijzen is bij de auto’s en trucks al verleden tijd, maar ook bij de motoren stapt men nu over op het digitale roadbook. Daarnaast moet er op sportief vlak een verandering teweeg gebracht worden bij de motoren. “We zullen tijdbonussen invoeren bij de motoren”, legt Castera uit. “We hebben erover nagedacht en zijn nog steeds bezig om het verder uit te werken, maar de coureur die opent verliest automatisch veel tijd en daar willen we iets aan doen. De details daarvan zullen op een later moment bekendgemaakt worden.” Castera, zelf navigator geweest, wil bovendien een poging doen om de navigatie weer centraal te stellen. “In bepaalde etappes zullen er verschillende routes zijn en dat betekent dat rijders op twee verschillende plekken route moeten zoeken. Het betekent dat de navigatie weer de grootste prioriteit wordt voor elke deelnemer.”

Voorheen hadden de deelnemers in auto’s halverwege de proef een pauze waarbij de klok stilgezet werd. Dat gaat met ingang van 2023 veranderen, stelt Castera: “Er zijn geen neutralisaties meer in de T1 en T2 klasse. Het betekent dat de etappe doorgaat zonder een pauze halverwege de dag. De laatste verandering is dat we de startvolgorde bepalen op basis van het klassement een dag eerder, de eerste truck vertrekt in die lijst op de 41ste plek.”