Yamaha stopt met motorproject in Dakar Rally

Het Monster Energy Yamaha Rally Team kende afgelopen januari een redelijk succesvolle Dakar Rally. Adrien van Beveren deed tot de voorlaatste dag mee om de eindzege en won twee etappes. Het team was met Van Beveren en Andrew Short vertegenwoordigd in de top van het klassement. Naar nu blijkt was het de laatste competitieve rally van de Yamaha-formatie. Het doekt valt voor het rallyteam en daarmee gaat een gigantische historie verloren. Yamaha heeft sinds de eerste Dakar Rally in 1979 aan de start gestaan bij de motoren. Destijds won Cyril Neveu met de XT500.

“Yamaha heeft een lange en prachtige historie in de Dakar Rally, we deden in 1979 al mee en hebben sindsdien altijd meegedaan”, legt Eric de Seynes de beslissing uit. “De Dakar Rally is altijd dichtbij haar roots gebleven, zelfs na het vertrek uit Afrika. De wereld is echter veranderd. Onze off-road klanten hebben nu andere verwachtingen en zoeken naar andere producten. We moeten ons aanpassen om aan die vraag te voldoen. Om deze reden hebben we besloten om een eind te maken aan de historie op twee wielen, we gaan door op vier wielen met de Yamaha YXZ1000R SSV.”

Yamaha blijft in afgeslankte vorm betrokken bij de rallysport voor motoren, maar dat moet volgens De Seynes “passen bij de wensen van onze klanten”. Het betekent ook dat Van Beveren en Short de komende tijd moeten zoeken naar een ander team, willen ze hun loopbaan in de rallysport vervolgen.