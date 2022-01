Donkere wolken boven rallycarrière Petrucci door geschil met KTM

Na een lange loopbaan in de MotoGP maakte Danilo Petrucci afgelopen najaar de veelbesproken overstap naar het rallyteam van KTM. Bij wijze van uitzondering kreeg hij direct een startbewijs voor het zwaarste evenement op de kalender, de Dakar Rally. In die wedstrijd werd Petrucci al snel uitgeschakeld voor een goed klassement, maar haalde hij wel enkele ereplaatsen en een etappezege. Het leek het begin te zijn van een mooie carrière in de rallysport, maar die kans is aanzienlijk kleiner geworden. In een exclusief interview met Motorsport.com onthulde Petrucci dat hij een geschil heeft met KTM waardoor een vervolg – deelname in het WK Cross-Country – nu zeer onwaarschijnlijk is geworden. “Mijn plan was om de Dakar te doen en dan het volledige rally-raid kampioenschap te doen”, vertelde Petrucci na de Dakar Rally in gesprek met deze site. “Maar nog voor de Dakar ontstonden er wat problemen met KTM, er waren wat misverstanden. Voor het eerst in mijn loopbaan heb ik aan mezelf gedacht, aan het menselijke aspect om te kiezen voor mezelf. Ik wil graag dingen beleven en op een andere plek wonen. Het gebrek aan communicatie met KTM, met de fabriek is best moeilijk voor mij geweest. Ik had het niet verwacht.”

Het is niet de eerste keer dat de onderlinge verhoudingen tussen Petrucci en KTM op scherp staan, de Oostenrijkse fabrikant blinkt niet bepaald uit in het tevreden houden van coureurs. Petrucci’s toekomst ligt daarom mogelijk in MotoAmerica, ook omdat zijn voormalig werkgever Ducati (voor wie hij twee MotoGP-races won) hem daar graag ziet. “Mijn doel was om het plezier op de motor terug te vinden, de laatste jaren in de MotoGP heb ik niet echt kunnen genieten”, vervolgde Petrucci. “Daarom wilde ik graag rally’s rijden. Ik begreep al vrij snel dat het geen mogelijkheid was om het hele rallyseizoen met KTM te doen. Ik ben om me heen gaan kijken en ik ben blij dat mijn voormalige bazen bij Ducati me graag terug willen hebben. Ik denk nu aan mezelf en wil op reis gaan, op een andere plek wonen, iets moois beleven en plezier hebben zonder erg onder druk te staan. Ik wil graag genieten van wat ik het liefste doe, op de motor rijden. Maar op dit moment ging dat al heel goed, in de Dakar was dat voor mij ook heel belangrijk. Ik wilde op en naast de motor plezier hebben. Dat is het eerste doel: op de motor zitten en me gelukkig voelen.”

Programma voor 2022 bijna rond, Dakar 2023 nog niet uitgesloten

Er sijpelden de afgelopen weken al geruchten door dat het MotoAmerica-programma van Petrucci min of meer in kannen en kruiken is. De Italiaan bevestigde dit ook. “Het is nog niet officieel”, reageerde hij op de vraag of er een programma vaststaat voor 2022. “Ik denk dat we de komende dagen alles kunnen afronden. We hebben nog geen concreet plan, maar het is volgens mij algemeen bekend dat ik in februari in Portimao ga testen [met de Ducati-superbike]. Ik ben nu aan het herstellen van de Dakar en dan kunnen we weer verder kijken.”

Hoewel een toekomst bij KTM niet in de lijn der verwachting ligt voor Petrucci, denkt hij nog wel na om zijn loopbaan in de rallysport op een alternatieve manier voort te zetten. Hij zou na het wegseizoen dan weer zijn blik richten op de rally’s. “Ik moet hoe dan ook meer trainen met de rallymotor, dus ook daarvoor zou ik naar een andere plek moeten verhuizen”, vervolgde hij. “Uiteindelijk ligt dit aanbod er nu en daar ben ik blij mee, maar ik wil alsnog graag naar de Dakar. Misschien kan ik aan het eind van dit jaar de Rally van Marokko [een belangrijke krachtmeting voor de Dakar] doen en daarna een goede voorbereiding op de Dakar Rally van volgend jaar afwerken.”