Coronel Dakar Team toont twee wagens voor Dakar Rally 2023

Tim Coronel liep dit jaar vroeg in de rally een rugblessure op en moest daardoor forfait geven. Het was een spijtige uitvalbeurt, want de heren Coronel lagen met hun nieuwe wagen op koers voor een plek in de top-twintig. Voor 2023 werd er meer getest, de auto verbeterd en staat Coronel zelf ook weer fit aan de start. “We zijn altijd aan het nadenken wat we nog kunnen veranderen en verbeteren, dat is een continu proces, maar dat maakt het ook zo leuk”, zegt Tim Coronel. “Dat de auto in de basis goed is en veel potentieel heeft, bleek al tijdens de afgelopen editie, toen we zelfs op de 16e plaats reden, maar uiteindelijk de strijd moesten staken vanwege mijn rugblessure. Daar ben ik het hele jaar hard mee bezig geweest, de dokter zegt dat ik weer helemaal nieuw ben en zelfs beter dan ooit, dus ik ben benieuwd.”

De Dakar Rally van 2023 begint op 31 december en bevat maar liefst veertien etappes, twee meer dan de voorbije editie. Ook het Lege Kwartier zal deze keer in de route opgenomen worden, vorig jaar was dat vanwege dreiging uit Jemen niet mogelijk. “Saudi-Arabië heeft me de afgelopen jaren altijd al verbaasd met de schoonheid van de natuur”, zegt Tim Coronel. “Alle facetten zijn er: heel mooie canyons, prachtig groen en uitgestrekte, ruwe stukken. In het ‘Empty Quarter’ zijn er veel zachte duinen, die zijn echt enorm. Drie jaar geleden zijn we daar over de kop gegaan, het zijn heel verraderlijke duinen. Dat betekent goed opletten, maar ik heb er echt ongelooflijk veel zin in.”

De verdeling tussen Tim en Tom zal dit jaar iets veranderen. Tom Coronel, dit weekend nog in Saudi-Arabië actief met het FIA WTCR en dus niet op de foto te zien, kruipt vaker achter het stuur. “Vorige keer hadden we al een competitieve auto, maar daarmee hebben we helaas maar de helft van de rally gereden. Ik heb er nu des te meer zin in. We hebben al laten zien dat we zeker ergens rondom de 20e plaats moeten kunnen rijden, dat is ook ons doel en geeft net een beetje die extra spirit. Wat minder avontuur, wat meer competitie.”

De Century Buggy is van een nieuw kleurenschema voorzien, maar opvallender is dat er nog een tweede exemplaar ingescheept wordt in Marseille. Michel Kremer was al langer verbonden aan het team van Coronel en gaat met Dakar-veteraan Thomas de Bois aan zijn zijde debuteren in de zwaarste rally ter wereld. “Thomas heeft natuurlijk al op een motor, in een truck en in een auto gereden, maar neemt nu de taak van navigator op zich”, zegt Tim Coronel. “Michel is nu de coureur en heeft ook al behoorlijk wat ervaring met de auto opgedaan. Ze passen ook perfect binnen het team en rijden in dezelfde kleuren als wij. We zijn er klaar voor en we kijken er zeer naar uit.”

De toevoeging van een tweede auto gaat positieve gevolgen hebben, verwacht Tom: “Met een tweede auto in het team kun je elkaar helpen, waardoor wij ook net weer iets harder kunnen gaan.”

Foto's: Coronel Dakar Team voor de Dakar Rally 2023

Coronel Dakar Team 1 / 7 Foto door: Tom Coronel Coronel Dakar Team 2 / 7 Foto door: Tom Coronel Coronel Dakar Team 3 / 7 Foto door: Tom Coronel Coronel Dakar Team 4 / 7 Foto door: Tom Coronel Coronel Dakar Team 5 / 7 Foto door: Tom Coronel Coronel Dakar Team 6 / 7 Foto door: Tom Coronel Coronel Dakar Team 7 / 7 Foto door: Tom Coronel