Cornejo op last van artsen uit de Dakar Rally

‘Nacho’ ging de voorbije dagen aan de leiding bij de motoren en had een uitstekende uitgangspositie na het uitvallen van Toby Price in de negende etappe. Woensdag liep alles op rolletjes tot Cornejo na 252 kilometer ten val kwam. Hoewel de ASO aanvankelijk liet weten dat hij zonder problemen zijn weg kon vervolgen, bleek er toch meer aan de hand. Het tijdverschil liep in de laatste 100 kilometer van de proef fors op. Aan de finish had Cornejo een achterstand van 17.42 minuten op teamgenoot Ricky Brabec. Ook was hij daardoor zijn leidende positie in het klassement kwijt.

Aan de meet werd Cornejo onderzocht door de artsen van de organisatie en die besloten hem uit de wedstrijd te halen. Het nieuws is inmiddels door de ASO bevestigd aan Motorsport.com. De organisatie liet weten dat Cornejo zich bij aankomst aan de finish 'niet goed voelde' en dat 'nader onderzoek nodig is'. HRC Honda heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

De 26-jarige man uit Iquique deed voor de zesde keer mee aan de Dakar Rally en het is voor de tweede keer dat hij uitvalt. Bij zijn debuut in 2016 haalde hij de finish ook niet. Vorig jaar beleefde Cornejo zijn beste optreden. Hij won twee etappes en eindigde op de vierde plaats in het klassement. Dit jaar kwam hij in de zevende etappe aan de leiding en verstevigde hij die positie toen hij een dag later won.

In het klassement bij de motoren heeft Honda na het gedwongen vertrek van Cornejo nog wat ijzers in het vuur. Kevin Benavides staat nu aan de leiding, zijn voorsprong op Brabec is 51 seconden. Na het uitvallen van Cornejo bezet Sam Sunderland de derde plaats, hij staat op 10.36 minuten.