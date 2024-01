Na de rustdag stond er voor de motoren weer een lange special stage klaar in de Dakar Rally. De heren en dames moesten 483 kilometer vanuit Riyad afleggen en het was een wisselend parcours. Duinen, stenen en asfalt, alle ondergronden passeerden de revue. Adrien van Beveren beet het spits af, maar zag ondanks zijn bonificatietijd dat een dagoverwinning er niet in zat. José Cornejo was namelijk overtuigend beter. In zijn kielzog hield Kevin Benavides gelijke tred, de gaten achter de twee koplopers waren groot.

Cornejo was de gehele dag bij alle meetpunten een van de snelste. De Honda-man liet er geen gras over groeien en zet met zijn dagzege zijn titelaspiraties weer kracht bij. De geplaagde Pablo Quintanilla leek zijn naaste concurrent voor de etappewinst te worden, maar opnieuw sloeg de pechduivel bij hem toe. Een kapotte Honda gooide flink roet door het eten, meer dan een half uur stond hij stil in de Arabische woestijn. Regerend Dakar-kampioen Kevin Benavides kon profiteren en liet met een uitstekend tweede stuk het gat flink kleiner worden. Na een tijdstraf van drie minuten kelderde de Argentijn weer. Ook nummer twee in het klassement Ross Branch kende een goede dag. De Botswaan wist de Hero uitstekend te controleren en greep stukje bij beetje wat tijd terug op klassementsleider Ricky Brabec. Op de achtergrond reed ook Luciano Benavides, de broer van Kevin, een strakke etappe en noteerde de tweede tijd. Rui Goncalves en Stefan Svitko verdienen ook aandacht. Goncalves rijdt met de Sherco een prima Dakar en schreef opnieuw een top-tien klassering bij. Later bleek waarom de Portugees zo snel was, hij had onderweg een waypoint gemist. Svitko liet als privateer liet zien dat hij de motor uitstekend door het zand kan sturen en werd knap zevende.

De klappen waren zoals gezegd het grootst bij Quintanilla, maar ook Van Beveren kende een mindere dag. De Fransman moest als eerste vertrekken en baande zo een weg voor de concurrenten door de woestijn. Aan de streep staat de Honda-coureur zelfs met aftrek van vijf minuten bonificatieseconden nog op een kwartier achterstand. Brabec liet wat snelheid liggen en verloor bijna de leiding in het klassement.

Over het klassement gesproken, het is enorm spannend. Brabec leidt nog, maar Branch staat op maar een seconde. Cornejo doet met zijn etappezege ook goede zaken en staat nu op minder dan zeven minuten.

Top-tien motoren zevende etappe Dakar Rally 2024