Honda dicht bij aantrekken voormalig technisch directeur KTM

Om de ambities voor de terugkeer naar de MotoGP-top kracht bij te zetten heeft Honda de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met Fabiano Sterlacchini. De Italiaan moet bij de Japanse renstal de nieuwe technische topman worden, een rol die hij eerder bij Ducati en KTM al heeft vervuld. Motorsport.com heeft vernomen dat de gesprekken in een vergevorderd stadium zijn. Een definitieve keuze is echter nog niet gemaakt, want Sterlacchini heeft ook aanbiedingen van andere merken op zak. Mochten beide partijen tot een overeenkomst komen, dan moeten ze nog even wachten voordat ze met elkaar aan de slag kunnen. De technicus ligt officieel nog vast bij KTM en zijn contract loopt in november af. Vanaf dan mag hij gaan en staan waar hij wil.

Het mogelijke komst van Sterlacchini is de volgende stap van Honda in het aantrekken van Europese technici. Eerder werden er al lijntjes uitgegooid naar Gigi Dall'Igna, die de afgelopen jaren Ducati naar het te kloppen team heeft getransformeerd. Dall'Igna sloeg de aanbieding echter af en besloot langer bij Ducati te blijven, waarna Honda doorschakelde en bij Sterlacchini terechtkwam. Laatstgenoemde lijkt nu wel toe te happen.

Honda verkeert de afgelopen jaren in zwaar weer. De punten blijven uit en podiumplaatsen of overwinningen zijn al helemaal uit zicht. Om het tij te keren werd eerder dit seizoen voormalig Suzuki-topman Ken Kawauchi aangetrokken, maar de gewenste verbeteringen bleven uit. Coureurs Joan Mir en Luca Marini steken hun frustraties over de problemen met de RC213V ook niet onder stoelen of banken. Met Sterlacchini moet de weg omhoog weer ingeslagen worden.

Afscheid van KTM

Begin juni werd bekend dat Sterlacchini bij KTM zijn contract niet zou verlengen. Een van de redenen was dat de topman niet van plan was om naar Oostenrijk te verhuizen en hij daardoor niet vaak genoeg in de fabriek kon zijn. "Maar ik wil dat niet als hoofdreden gebruiken", verklaarde KTM CEO Pit Beirer na het nieuws van het naderende afscheid. "We konden het over meerdere dingen niet eens worden. Daarom hebben we besloten dat het goed is om afscheid te nemen."