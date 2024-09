Bradl kraakt Honda na mislukte MotoGP-race Misano

Het was voor Honda in Misano een MotoGP-weekend om snel te vergeten. Joan Mir meldde zich voor het weekend al af vanwege ziekte en op zondag voegde de andere fabriekscoureur Luca Marini zich daarbij. Daardoor stond Stefan Bradl met een wildcard als enige met fabrieksondersteuning op de grid. Bradl kwam uiteindelijk als veertiende over de streep en sleepte zo twee punten in de wacht, maar voorafgaand aan de race was zijn kritiek aan het adres van zijn werkgever niet mals.

"Je zou er eigenlijk de humor van moeten inzien. Ze forceren mij de hele tijd om te rijden met dingen die niet werkten. In de warm-up probeerden we weer wat anders. Dat was onze laatste hoop om er nog iets van te maken, maar ook dat werkte weer niet", aldus een duidelijke Duitser in gesprek met ServusTV. "Nu [in de race] rij ik weer met de oude specificatie. En dat is niet versie die ik fijn vind."

Het was voor Bradl een hele opgave om de finish te halen, zo stelde hij voor de start al. "We stuiteren zowel aan de voor- en achterkant. Op dit moment krijgen we het maar niet voor elkaar om uit deze crisis te komen", vervolgt de 34-jarige rijder uit Augsburg. "Ik moet de race zo goed mogelijk managen, maar ik krijg echt geen gevoel voor de motor. Ik kan me fysiek en mentaal nauwelijks voorbereiden. Ik voel helemaal niets."

Mir en Marini moesten zoals gezegd afhaken vanwege ziekte. Beide rijders kampten met een buikvirus. Bradl grapte dat hij liever ook een buikvirus had, want dan had hij niet hoeven racen.

Dramatisch seizoen Honda

Voor Honda paste het totaal mislukte weekend in Misano in het desastreuze seizoen. De Japanse fabrikant staat stijf onderaan in de strijd bij de constructeurs en is met Yamaha het enige merk dat nog geen podium heeft gescoord. Het beste Honda-resultaat van het jaar staat op naam van LCR Honda-coureur Takaaki Nakagami. De Japanner werd elfde in Aragón.