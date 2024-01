Bij het eerste meetpunt tijdens de vierde etappe van de Dakar Rally leek het er op dat Ross Branch met de Hero de man van de dag zou worden, want met een minieme voorsprong van vijf seconden begon de Botswaan goed. Op 82 kilometer bleek echter dat een goed begin ook in de Dakar het halve werk is, want naaste belager José 'Nacho' Cornejo was daar het snelste. Niet alleen de Chileen, maar ook Ricky Brabec en door de bonificatieseconden geholpen Kevin Benavides schoten voorbij Branch. Aan de finish werd ook duidelijk waarom Branch zoveel tijd verloor. De Hero-machine had verbogen handle bars, het heeft er alle schijn van dat de coureur gevallen is. Een vierde tijd is dan prima, de schade is beperkt gebleven.

In het verloop van de etappe bouwde Cornejo zijn voorsprong alleen maar verder uit. De Honda-rijder - die eerder ook al de tweede etappe naar zich toe wist te trekken - had pittige concurrentie van Brabec, die met een bak aan bonificaties ook kanshebber bleek. De dikke minuut die de Amerikaanse coureur van zijn tijd aan de finish mocht aftrekken bleek niet voldoende voor de winst, Cornejo behield met een snaarstrakke etappe de leiding en zag iedereen zich stukbijten op zijn tijd. De 29-jarige coureur had aan de finish zelfs iets minder dan drie minuten voor op Brabec. Kevin Benavides pikte met bijna vier minuten bonificatietijd de derde plek op, nog voor Branch en de in de luwte goed rijdende Adrien van Beveren. Rui Goncalves is de nummer één binnen Sherco nadat Luciano Santolino eerder in de Dakar wegviel en mag met een achtste tijd ook zeker tevreden zijn. Joan Barreda kreeg gisteren de zwaarste klap met een tijdstraf, maar herstelde bijzonder goed. De Spanjaard zette een knappe zesde tijd neer. Met een uitstekend slotstuk passeerde de Hero-man nog Luciano Benavides, die met een zevende tijd de eer voor Husqvarna hoog hield. Romain Dumontier was de gehele dag met Konrad Dabrowski in gevecht voor de Rally2-zege en de tiende plek in het klassement en pas in de slotkilometers besliste de Fransman dit gevecht in zijn voordeel.

Voor GasGas kunnen de titelaspiraties voorlopig in de ijskast. Na het wegvallen van Sam Sunderland op maandag had de overgebleven fabriekscoureur Daniel Sanders in de openingsfase technische problemen, waardoor de achterstand vroeg al meer dan twintig minuten bedroeg. Aan de finish staat er zelfs een achterstand van bijna een half uur op de borden. Ook Pablo Quintanilla zat in de hoek waar de klappen vielen. Na het afnemen van de winst in de derde etappe vanwege te snel rijden in de red zone kon de Chileense coureur dinsdag geen tempo in de Honda krijgen en verloor kostbare minuten in de strijd voor de titel. Toby Price kende eveneens een slechte dag, vlak voor het meetpunt bij 229 kilometer moest de Australiër zijn KTM parkeren en de nodige reparaties doorvoeren. Dat kostte hem zeker 25 minuten.

Met de dagzege is Cornejo ook de nieuwe leider in het klassement. Branch houdt nog wel P2 in handen, maar Brabec zit hem op de hielen. Regerend kampioen Kevin Benavides houdt ook nog zicht op titelprolongatie, maar met twintig minuten achterstand moet de KTM-coureur hopen op een wonder.

Top-tien motoren vierde etappe Dakar Rally 2024