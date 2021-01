Cornejo valt uit na crash in tiende etappe, Benavides aan kop

En dus staat de wedstrijd bij de motoren weer op z’n kop na een nieuwe plottwist. De eerste 251 kilometer was er geen vuiltje aan de lucht voor Cornejo, die keurig in de top-drie reed en onderweg was om zijn koppositie te consolideren. Op kilometer 252 ging het vervolgens mis voor de jonge Chileen. Hij kwam door nog onbekende reden ten val, maar kon zijn weg aanvankelijk redelijk snel vervolgen. Het tijdverlies bleef daardoor bij het eerstvolgende tussenpunt beperkt, maar in de laatste 50 kilometer van de proef liep de achterstand ineens hard op. Aan de finish klokte Cornejo af met een achterstand van 17.42 minuten. Daarmee is zijn voorsprong in het klassement in één klap weggevaagd. Cornejo is bij aankomst op de finish onderzocht door het medische team en zij hebben geoordeeld dat de coureur zijn weg niet kan vervolgen deze Dakar.

Het overkwam Honda in de afgelopen jaren meer dan eens dat de leider wegviel en dat er dan geen tweede man van Honda aanspraak maakte op de overwinning, maar dat is in 2021 helemaal anders. Ricky Brabec nam de leiding in de etappe na 120 kilometer over en gaf die niet meer af. De Amerikaan haalde teamgenoot Benavides al snel bij en reed hem los uit het wiel. Het navigeren leverde Brabec deze keer geen problemen op: hij was na 3 uur, 12 minuten en 33 seconden aan de finish. Joan Barreda snelde Cornejo in de slotfase nog voorbij en pakte de tweede plaats in de etappe. Benavides kwam op 5.11 minuten van Brabec binnen, maar is in het algemeen klassement wel de nieuwe leider.

Skyler Howes van het BAS Dakar Team was de beste KTM-rijder in de etappe van woensdag. Hij werd vierde op 5.48 van Brabec. Matthias Walkner eindigde namens het KTM-fabrieksteam op de vijfde plaats voor Daniel Sanders en Adrien van Beveren. Sam Sunderland was de grootste bedreiging voor de Honda-mannen in het klassement, maar hij verloor woensdag ook tijd. De Brit kwam op 12.37 van Brabec aan de finish en is in het klassement gezakt naar de vierde plaats. Zijn achterstand op Benavides is nu meer dan 10 minuten.

Lorenzo Santolino en Joaquim Rodrigues maakten de top-tien compleet. Nacho Cornejo eindigde in de daguitslag op de elfde plaats, maar hij zal zijn weg dus niet vervolgen.

Uitslag van de tiende etappe Dakar 2021 - Motoren