Al-Rajhi snelt naar tweede dagzege in Dakar 2021

Waar de wedstrijd bij de motoren op z’n kop kwam te staan door het uitvallen van de klassementsleider, bleef het een grotendeels gesloten wedstrijd bij de auto’s. Al-Rajhi zat er al vroeg in de etappe goed bij en bouwde zijn voorsprong gedurende de proef uit. Helemaal vlekkeloos ging het overigens niet. De Saudi bereikte de finish zonder rechter achterband, die die was in de slotfase kapotgegaan. Wisselen duurde te lang en dus ging Al-Rajhi door tot de finish. Het leverde hem de dagzege op, zijn tweede van deze Dakar.

Nasser Al-Attiyah had woensdag voor de proef aangekondigd dat hij alles op alles zou zetten om zijn achterstand op Stephane Peterhansel te dichten, maar in de praktijk kwam er weinig van terecht. De marge schommelde de hele dag zo rond de minuut. Aan de finish pakte Al-Attiyah 49 seconden terug op Peterhansel, die daardoor nog altijd een voorsprong heeft van 17 minuten.

Peterhansel werd dus derde, terwijl Carlos Sainz na een matige dag weer iets naar voren kwam. Hij verloor nog eens vier minuten, maar werd wel vierde. Daarmee eindigde hij net voor Jakub Przygonski en Giniel de Villiers, beiden van van Toyota. Vladimir Vasilyev werd zevende voor Mathieu Serradori, die weer naar voren kwam na de problemen van dinsdag.

Brian Baragwanath herstelde zich na problemen eerder in de week en werd negende voor Marcelo Tiglia Gastaldi van Century.

Tim en Tom Coronel verloren zo'n 35 minuten in de tiende etappe. Daardoor lijkt het erop dat ze de top-25 deze etappe niet gaan halen.

Uitslag van de tiende etappe Dakar 2021 - Auto's

Pos. # Coureur Merk Tijd/Verschil 1 303 Y. Al Rahji Toyota 3h03:57 2 301 N. Al Attiyah Toyota +2:04 3 302 S. Peterhansel MINI +2:53 4 300 C. Sainz MINI +4:12 5 307 B. Baragwanath Toyota +5:06 6 304 G. De Villiers Toyota +6:12 7 317 V. Vasilyev MINI +7:32 8 339 B. Baragwanath Century CR6 +9:36 9 311 N. Roma BRX T1 +10:37 10 358 M. Tiglia Century CR6 +10:37

Klassement na de tiende etappe Dakar 2021 - Auto's