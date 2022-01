Op 30 december van het vorige jaar vond er bij een hotel in Jeddah een explosie plaats in de auto van Boutron, die met zijn team onderweg was. Bij de explosie raakte de Fransman, die bij de auto’s zou meedoen in de Dakar Rally, gewond aan zijn been. Na een operatie kon de repatriëring naar Frankrijk beginnen, hij ligt daar nu sinds maandag.

In een verklaring liet het Sodicars-team van Boutron weten: “De piloot die bij de aanval in Jeddah gewond raakte is maandag overgebracht naar het Percy Militair Ziekenhuis in Clamart. Hij is daar in handen van medische experts en wordt bijgestaan door zijn familie. Zijn benen zijn bij de explosie beschadigd geraakt en hij is in een kunstmatige coma gebracht om de pijn iets te verzachten.”

Dakar-organisatie ASO en internationale autosportfederatie FIA hebben de Saudische autoriteiten gevraagd een grondig onderzoek te doen naar het incident, lokale media zouden inmiddels gemeld hebben dat kwade opzet uitgesloten was. Nu is duidelijk geworden dat de Franse antiterrorisme-aanklager een onderzoek is gestart: “Een voorlopig onderzoek is geopend naar de meervoudige moordpoging in relatie met een terroristische groep.”

De organisatie van de Dakar Rally heeft de veiligheidsmaatregelen in en rond het bivak aangescherpt.

Zie ook: Dakar scherpt beveiliging aan na explosie in auto van deelnemer