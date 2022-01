Barreda slaat toe in vierde Dakar-etappe, Petrucci knap derde

Na een relatief korte en snelle etappe op dinsdag stond woensdag de langste klassementsproef van de Dakar Rally op het programma over een afstand van 465 kilometer. Aan het eind van de proef op dinsdag werd door sommige rijders al gespeculeerd over een lastige dag qua navigatie en dat kwam ook uit. De verwachting dat de eerste mannen in koers kansloos zouden zijn voor de dagzege, werd waarheid. De winnaar kwam uit de tweede lijn. Uit die positie kwam ook Danilo Petrucci goed uit de startblokken. Hij ging bij de eerste drie tussenpunten aan de leiding en had op dat moment aansluiting bij een groepje outsiders.

Vanuit de achtergrond was Joan Barreda echter ook snel onderweg. De Spanjaard stak zijn neus na 158 kilometer voor het eerst aan het venster en was vanaf dat moment ongenaakbaar. Enkel teamgenoot Pablo Quintanilla kon het tempo volgen, maar ook de Chileen moest op een gegeven moment zijn meerdere erkennen in Barreda. De marge schommelde rond de vier minuten terwijl Petrucci in het tweede deel van de proef vocht om de derde plek in de etappe. Barreda klokte na iets meer dan vier uur af, Quintanilla volgde op 4.37 minuten terwijl Petrucci zijn vorm bevestigde en op minder dan zeven minuten van Barreda eindigde. Het was zijn beste resultaat in deze nog jonge wedstrijd.

Sherco maakte woensdag andermaal een goede indruk. Rui Goncalves werd namens dat merk vierde voor teamgenoot Lorenzo Santolino. Daarachter was Luciano Benavides de snelste Husqvarna in koers, hij werd zesde voor Sam Sunderland. De Britse rijder gaf 10.15 minuten toe op Barreda, maar blijft aan de leiding in het klassement. In de tussenstand is zijn voorsprong nu precies drie minuten op Matthias Walkner, die woensdag op de achtste stek aan de meet kwam. Ricky Brabec was als tiende aan de proef begonnen en reed op een gegeven fysiek op de voorposten. De Amerikaan wist de schade van de koplopers nog het beste te beperken en eindigde op 12.34 minuten van Barreda. De Slowaakse routinier Stefan Svitko eindigde op de tiende plaats.

De marges elders in het veld waren groot. Regerend kampioen Kevin Benavides kwam op de zestiende plaats binnen met 17.42 minuten tijdverlies, hij stond net voor Daniel Sanders (18.15 minuten achterstand). Toby Price moest het doen met 27 minuten tijdverlies, Mason Klein eindigde net voor hem op 24 minuten. Joaquim Rodrigues eindigde op 30.38 minuten en betaalde daarmee de prijs van zijn overwinning op dinsdag.

Uitslag vierde etappe Dakar 2022 - motoren

Pos. Naam Merk Tijd Verschil 1 Joan Barreda HONDA 04:06:06 2 Pablo Quintanilla HONDA 04:10:43 +00:04:37 3 Danilo Petrucci KTM 04:12:59 +00:06:53 4 Rui Goncalves SHERCO FACTORY 04:14:05 +00:07:59 5 Lorenzo Santolino SHERCO FACTORY 04:15:02 +00:08:56 6 Luciano Benavides HUSQVARNA 04:16:01 +00:09:55 7 Sam Sunderland GASGAS 04:16:21 +00:10:15 8 Matthias Walkner KTM 04:17:51 +00:11:45 9 Ricky Brabec HONDA 04:18:40 +00:12:34 10 Stefan Svitko KTM 04:19:09 +00:13:03

Klassement na vierde etappe Dakar 2022 - motoren

Pos. Naam Merk Tijd Verschil 1 Sam Sunderland GASGAS 15:30:01 2 Matthias Walkner KTM 15:33:01 +00:03:00 3 Adrien van Beveren YAMAHA 15:34:55 +00:04:54 4 Daniel Sanders GASGAS 15:37:08 +00:07:07 5 Lorenzo Santolino SHERCO FACTORY 15:40:29 +00:10:28 6 Pablo Quintanilla HONDA 15:41:14 +00:11:13 7 Joan Barreda HONDA 15:43:13 +00:13:12 8 Skyler Howes HUSQVARNA 15:45:17 +00:15:16 9 Stefan Svitko KTM 15:50:43 +00:20:42 10 Kevin Benavides KTM 15:55:13 +00:25:12