Waarom uitvallen niet meer het einde van de Dakar Rally betekent

Stéphane Peterhansel viel zondag al vroeg in de eerste etappe van de Dakar Rally stil. Hij reed zijn nieuwe Audi op een steen en daarbij brak de complete achterwielophanging aan de linkerkant af. Het was iets wat Monsieur Dakar en zijn navigator Eduard Boulanger niet zelf konden oplossen en dus moest er gewacht worden tot de assistentietruck van X-Raid ook zover was. Het duurde een kleine zeven uur voordat Peterhansel zijn weg kon vervolgen, maar op dat moment was het al pikkedonker in de Saudische woestijn. Het tweede deel van de proef was al afgesloten door de Saudische autoriteiten en dus zat er niets anders op dan via de openbare weg terug te keren naar het bivak in Ha’il. Voorheen zou dit betekenen dat Peterhansel direct uit de wedstrijd zou liggen, maar nu niet. Maandag stond er een forse tijdstraf van maar liefst 23 uur achter zijn naam, maar stond hij wel weer op een redelijke plek op de startlijst.

Onderdeel van het WK Cross Country

Het feit dat uitgevallen deelnemers weer aan mogen sluiten is te danken aan het feit dat de Dakar Rally sinds dit jaar onder het WK Cross Country valt. Dat kampioenschap gaat over een aantal rally’s gedurende het seizoen die vergelijkbaar zijn met de Dakar, maar over het algemeen veel minder lang en ook niet zo zwaar. De Dakar Rally – georganiseerd door de Franse organisatie ASO – was een op zichzelf staande wedstrijd die in principe nergens bij hoorde. Dat is de afgelopen jaren veranderd. De FIA (voor auto’s, SSV’s en trucks) en FIM (motoren en quads) hebben meer betrokkenheid bij de wedstrijd en zijn op die manier ook betrokken bij het maken van het reglement. Omdat het in WK-wedstrijden toegestaan is om weer mee te doen na een uitvalbeurt, kon het niet anders dan dat die regel ook in de Dakar Rally ingevoerd zou worden. Mochten deelnemers vorig jaar nog volledig buiten mededinging en helemaal achteraan meedoen in het zogenaamde Experience-klassement, dat is ook dit jaar niet meer van toepassing. Een ieder kan zich terugvechten in de wedstrijd.

In artikel 34.1 van het sportief reglement staat geschreven: “Elke crew die er niet in slaagt om de finish van een proef te halen, wordt automatisch verwacht bij de start van de volgende etappe tenzij anders laten weten aan de Clerk of the Course. Tijdens de marathonetappes kan dit zelfs verlengd worden naar de drie volgende etappes.” Dat laatste is niet meer van toepassing nu de marathonetappe in Dakar 2022 geschrapt is door hevige regenval in het bivak van Al Artawiyah. “Een crew die de wedstrijd niet wenst te vervolgen moet dat schriftelijk laten weten aan de Clerk of the Course. Dit is van toepassing op elk voertuig dat niet geklasseerd is, buiten de tijdslimiet is binnen gekomen of zich niet gemeld heeft bij een controle.” De instroomregeling is vanzelfsprekend niet van toepassing als de stewards besluiten om de deelnemers te diskwalificeren of wanneer er vals spel wordt geconstateerd.

Kansloos voor eindzege, maar niet voor dagsucces

In het geval van Peterhansel was er slechts een technisch probleem waardoor instromen de beste optie was. Omdat de Fransman halverwege uit de proef over de weg terug naar het bivak gereden was, kreeg hij de maximale achterstand van 7 uur en 30 minuten (dit is afhankelijk van de etappe) en daarnaast nog een tijdstraf van 16 uur. Hiermee is Peterhansel natuurlijk kansloos voor de eindzege in de Dakar Rally, maar kan hij wel weer meedoen. Bovendien heeft Peterhansel als elite-rijder een betere uitgangspositie. Om gevaarlijke situatie met snelle deelnemers en langzamere goden te voorkomen, wordt de startpositie van een Peterhansel aangepast en kon het zijn dat hij maandag ‘gewoon’ de vierde tijd klokte. Dit is voor Audi een waardevolle operatie omdat de ervaren coureur nu ongelimiteerd data kan verzamelen en het team van feedback kan voorzien om de nieuwe wagen te verbeteren. Hetzelfde geldt voor Danilo Petrucci die maandag uitviel met technische problemen. De Italiaan stapte in de auto naar het bivak, de motor werd per helikopter overgevlogen en dinsdagochtend stond de voormalig MotoGP-rijder gewoon weer aan de start. Kansloos voor een goede klassering, maar hij kan wel ervaring opdoen in aanloop naar het volgende avontuur.

De Dakar Rally was ooit bedoeld als het ultieme avontuur en dé test van mens en machine. Maar als de machine in dit geval dienst weigert, kan er de volgende dag gewoon weer gestart worden. Een beslissing die op basis van de gemaakte kosten door deelnemers wel valt te begrijpen, het is een gigantische investering om aan de start te komen en de organisatie stelt 'de klant' natuurlijk het liefst tevreden. Feit is dat het wel indruist tegen de Dakar Rally zoals oprichter Thierry Sabine het ooit bedoeld had. Uitvallen hoort net zo bij de Dakar als de duinen die de deelnemers moeten trotseren.