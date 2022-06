VIDEO: Hevige crash in Zandvoort: Coureur vliegt over de banden de duinen in Afgelopen weekend werd er flink geracet op Circuit Zandvoort. In het bijprogramma van de GT World Challenge kwamen ook de talenten uit het Formula Regional European Championship in actie. En dat ging niet altijd even goed…

Door: Redactie Motorsport.com Nederland In de tweede race van de Formula Regional European Championship op Circuit Zandvoort ging het goed mis. Niet lang na de start kwamen Pietro Delli Guanti en Esteban Masson met elkaar in aanraking in de Gerlachbocht. Eerstgenoemde sloeg over de kop en vloog door de lucht, over de bandenstapels heen. Hij eindigde ondersteboven in een duinpan. Uiteraard werd direct de rode vlag gezwaaid, maar gelukkig konden beide rijders zonder verwondingen uit hun wagens stappen.