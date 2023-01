Deze acht coureurs zijn onderdeel van Ferrari Driver Academy in 2023

Vrijwel alle Formule 1-teams hebben anno 2023 een eigen opleidingstraject voor jonge coureurs en Ferrari is wat dat betreft geen uitzondering. In de aanloop naar de start van het seizoen van de diverse raceklassen heeft de Scuderia bekendgemaakt wie er dit jaar onderdeel zijn van de Driver Academy. Het opleidingsprogramma van Ferrari telt dit jaar acht coureurs, onder wie twee dames. Maya Weug is sinds 2021 al lid van het opleidingstraject en zet dit seizoen de stap van de Formule 4 naar de Formula Regional European Championship. De in Spanje geboren coureur met een Nederlandse vader en Belgische moeder krijgt in de Academy gezelschap van Aurelia Nobels. De Belgische, die met een Braziliaanse licentie racet, won in 2022 het FIA Girls on Track Rising Stars-programma en debuteert dit jaar in de Formule 4.

De zes mannelijke leden van de Ferrari Driver Academy zitten verdeeld over vier verschillende klassen. Oliver Bearman en Arthur Leclerc staan het hoogste op de ladder. Zij debuteren dit jaar in de Formule 2 voor respectievelijk Prema Racing en DAMS. Voor Dino Beganovic, de regerend kampioen in de Formula Regional European Championship, volgt dit jaar de stap naar de Formule 3. Ook daarin komt de Zweed uit voor Prema. Dat team heeft in FREC een plekje ingeruimd voor Rafael Camara, die zodoende dus in dezelfde klasse uitkomt als Weug. Tot slot krijgt Nobels in de Formule 4 gezelschap van James Wharton en Tuukka Taponen, die eveneens nieuw is toegetreden tot het opleidingsprogramma.

Tegelijkertijd heeft Ferrari eind 2022 ook afscheid genomen van enkele coureurs die nog onderdeel waren van de Driver Academy. Zo was van de naar Mercedes vertrokken Mick Schumacher al bekend dat hij het opleidingstraject zou verlaten. Ook Laura Camps Torras is niet langer lid van het programma en dat geldt ook voor Robert Shwartzman. De Rus, die tegenwoordig met een Israëlische licentie rijdt, is dit jaar een van de reservecoureurs van het F1-team van Ferrari.