Red Bull Racing houdt vast aan Liam Lawson, Dennis Hauger, Ayumu Iwasa, Souta Arao, Arvid Lindblad, Jak Crawford en Isack Hadjar. Die laatste twee coureurs promoveren naar de Formule 2 en rijden in 2023 voor het team van Hitech. Sebastian Montoya, Enzo Deligny, Enzo Tarnvanichkul, Enzo Fittipaldi en Zane Maloney voegen zich als nieuwelingen bij de F1-renstal. Jehan Daruvala heeft Red Bull verlaten.

Fittipaldi en Maloney rijden komend seizoen ook in F2, maar doen dit bij het team van Carlin. De kleinzoon van voormalig Formule 1-kampioen Emerson Fittipaldi debuteerde vorig jaar in F2 bij Charouz. Maloney reed in 2022 een heel Formule 3-seizoen, maar nam ook twee F2-races voor zijn rekening. Hij promoveert nu volledig naar F2. De 19-jarige coureur is geen onbekende bij Carlin. Eerder reed Maloney voor dat team in het Britse F4-kampioenschap en het Euroformula Open Championship. Teambaas Trevor Carlin is in zijn nopjes. "Dit is een droomduo", trapt hij af. "Ze hebben allebei de ervaring en potentie. Enzo trok vorig jaar al onze aandacht. We hopen verder te bouwen op zijn sterke debuutseizoen. Zane was indrukwekkend in zijn allereerste F3-jaar. Het is geweldig om hem weer te verwelkomen bij Carlin. Zijn focus ligt in de eerste helft van het seizoen op het opdoen van ervaring, maar ik denk dat we halverwege al glimpen van zijn potentie gaan zien."

Hadjar en Crawford stappen ook over van F3 naar F2. "We vinden het geweldig dat we opnieuw met twee wagens in Red Bull-kleuren in het F2-kampioenschap verschijnen, helemaal met deze veelbelovende talenten", zegt Hitech-teambaas Oliver Oakes. "Bij Isack zaten we vorig jaar al eerste rang in F3 en Jak kennen we goed door zijn eerste F3-seizoen met ons in 2021."

Hauger en Iwasa blijven in F2. De Noorse F3-kampioen van 2021 verkast van Prema naar het Nederlandse F2-team van MP Motosport, terwijl Iwasa aanblijft bij DAMS. Lawson verlaat F2 en vervolgt zijn raceloopbaan in de Japanse Super Formula bij Team Mugen. Montoya, zoon van F1-legende Juan Pablo Montoya, gaat bij Hitech aan de slag in F3. Daarnaast komen hij en Crawford met Hitech ook uit in de nieuwe Formule Regional Middle East Championship. Arao rijdt met Hitech in het GB3-kampioenschap, terwijl Deligny met Campos Racing uitkomt in de Spaanse Formule 4. Lindblad rijdt komend seizoen met respectievelijk Prema en Hitech in de Formule 4 in Italië en de Verenigde Arabische Emiraten. Tarnvanichkul blijft actief in het karten.