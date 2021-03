Tom Coronel met ‘gecamoufleerde’ Audi in FIA WTCR

De inmiddels 48-jarige Coronel zal dit jaar in de FIA World Touring Car Cup wederom actief zijn op het hoogste niveau van de internationale toerwagenracerij. De coureur zal net als de afgelopen twee seizoenen weer gaan racen voor het Belgische Comtoyou Racing, dat voor de Nederlander een gloednieuwe Audi RS 3 LMS prepareert. De auto is uitgerust met startnummer 32, een fraaie verwijzing naar het aantal seizoenen dat Coronel al actief is in de racerij.

"Als ik niet kan racen, word ik gek!"

“Als ik niet kan racen, word ik gek! Dat is gewoon wat ik het liefste doe. Ik zeg wel eens dat WTCR eigenlijk staat voor ‘World of Tom Coronel Racing’, dus hier hoor ik gewoon thuis! Ik ben blij dat het dankzij de ondersteuning van tal van belangrijke partners, aangevoerd door DHL, ook dit seizoen weer is gelukt”, aldus Coronel, die voor het derde opeenvolgende seizoen instapt bij het team van Jean-Michel Baert: “Ik voel me goed thuis, zowel bij het team als in de FIA WTCR. Niet voor niets ben ik de coureur met de meeste races in deze serie, sinds 2001 als European Touring Car Championship, sinds 2005 als World Touring Car Championship en sinds 2018 als WTCR. Vorig jaar liep het bijzonder goed: ik heb aangetoond dat ik nog steeds op dit niveau kan meestrijden voor podiumplaatsen en overwinningen, zoals op de Slovakia Ring. Halverwege het seizoen stond ik op de tweede plaats in de tussenstand. Dat smaakt voor dit seizoen natuurlijk naar meer!”

Gloednieuwe Audi

Coronel wordt dit jaar slechts een van de vier rijders die in de WTCR de beschikking hebben over de gloednieuwe Audi RS 3 LMS: “De Audi is een van de succesvolste toerwagens in de TCR-klasse met wereldwijd bijna 280 overwinningen uit 1.051 races in de afgelopen vier jaar. Nu is de auto op diverse punten verbeterd, zowel wat de handling op het circuit als ook de afstelmogelijkheden voor de technici van het team betreft”, vervolgt Coronel, die het nieuwe seizoen begint met een speciale kleurstelling: “De auto is zó nieuw, dat we de eerste twee evenementen van het seizoen zelfs nog in een speciale camouflage-livery rijden, omdat hij dan nog niet officieel te koop is!”

Tekst gaat verder onder de foto.

Tom Coronel, Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS Photo by: WTCR

Chris Reinke, hoofd van Audi Sport customer racing, is blij dat Coronel wederom het merk met de vier ringen vertegenwoordigt: “Tom behoort tot de toerwagenrijders met de grootste uitstraling. Hij heeft in zijn loopbaan al meer dan 500 toerwagenraces gereden. Sinds vorig jaar vertrouwt hij op de Audi RS 3 LMS en we zijn er trots op dat hij dit jaar opnieuw voor Audi gekozen heeft. Tom is een extreem eerlijke sportman en een geweldige ambassadeur voor de autosport tot ver over de Nederlandse grenzen heen. Hij is een echte persoonlijkheid en wordt door alle deelnemers gewaardeerd. We verheugen ons erop, de samenwerking in het seizoen 2021 voort te zetten.”

Ook bij Comtoyou zijn ze blij met de vernieuwde samenwerking: “Ik ben super blij dat Tom voor dit spannende nieuwe project samen met Audi Sport weer bij ons aan boord is. Als team wordt dit ons vierde jaar in de FIA WTCR en het derde jaar met Tom. Vanwege de nieuwe auto wordt 2021 een bijzonder seizoen. Daarbij kunnen we ook profiteren van Toms rijke ervaring in de toerwagens om de ontwikkeling van deze prachtige auto af te ronden”, vertelt François Verbist, die de operationele zaken binnen het team in goede banen leidt. De verwachtingen voor 2021 zijn hooggespannen: “Met de prestaties in 2020 was ik al tevreden, het doel is om dit jaar nog sterker te zijn. Het doel van Comtoyou DHL Team Audi Sport is de WTCR-titel in 2021!”

Tekst gaat verder onder de foto

Tom Coronel, Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS Photo by: WTCR

Racekalender

In totaal staat Coronel dit jaar acht evenementen te wachten in de FIA WTCR. Het seizoen wordt van 3 tot en met 5 juni afgetrapt op de iconische Nordschleife en eindigt op 21 november op het befaamde stratencircuit van Macau: “Een prachtig programma”, zegt Coronel. “De Nordschleife en Macau, twee van mijn favoriete circuits, Vila Real, waar ik meestal ook wel goed ga, en voor het eerst naar Zuid-Korea, ook spannend. Ik kan nauwelijks wachten totdat we beginnen!”