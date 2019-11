WSBK Qatar: Rea pakt nieuwe pole, Van der Mark achtste

Van der Mark sloot de vrije trainingen voor het afsluitende WSBK-weekend allemaal in de top-vijf af. De Nederlander was met andere woorden wel degelijk competitief op het Losail International Circuit, hij kon de eindjes tijdens de kwalificatietraining alleen net niet aan elkaar knopen. Onder het kunstlicht noteerde hij een tegenvallende 1.57,354, hetgeen hem niet meer zou opleveren dan P8.

Van der Mark moet door dit optreden vanaf de derde startrij komen voor de eerste race. En dat terwijl zijn Pata Yamaha-teamgenoot, Alex Lowes, knap een positie op de eerste startrij veroverde. Lowes en Van der Mark vechten momenteel samen met Toprak Razgatlioglu om de derde plek in het kampioenschap. De Britse Yamaha-coureur heeft die stek - mede dankzij de crash van Van der Mark op Imola - momenteel in handen, zijn Rotterdamse tegenstrever volgt op slechts één punt. Lichtpuntje voor Van der Mark is wel dat het Razgatlioglu in de kwalificatie nog slechter verging. Zijn toekomstige teamgenoot bleef namelijk steken op P10. Loris Baz kwam namens het Nederlandse Ten Kate Racing overigens tot P5.

Uitslag van de WSBK Superpole in Qatar: