Superbikes op Spa? Van der Mark is voorstander

Eerder dit jaar werd bekend dat de organisatie van het circuit geld binnen heeft gekregen om de historische omloop te verbouwen. Hierdoor kunnen er in de toekomst weer motorraces georganiseerd worden op Spa. Zo wordt in 2022 de 24 uur van Spa-Francorchamps voor motoren gehouden, de wedstrijd vormt dan een ronde in het WK Endurance.

Van der Mark juicht dergelijke initiatieven toe en hoopt ooit te racen op Spa, zo verklaarde hij in gesprek met Motorsport.com: “Ik ben er klaar voor! Het is zeker niet ideaal, maar gevaarlijk is het ook niet. Neem Eau Rouge als voorbeeld. Het is een schitterende bocht, maar er is niet veel ruimte als je naar boven rijdt. Wat betreft de layout is het zeker een van de beste circuits ter wereld. Als het circuit veilig genoeg is, kan iedereen ervan genieten.”

Zelf heeft de Rotterdammer al eens gereden op de Ardennenomloop. Hij vertelde: “Mijn eerste keer was op een Supersport-machine op dit circuit, het was op nationaal niveau en heel cool. Ze hebben er ook op Superbikes gereden. Dat leverde geen enkel probleen op. Bepaalde punten waren niet heel erg veilig, maar gevaarlijk was het niet. De meeste plekken zijn oké. Eau Rouge is bijvoorbeeld wel een aandachtspunt, daar staat de muur nogal dichtbij.”

Hoewel Van der Mark nog een hele carrière voor zich heeft in het WK Superbikes, heeft hij ook voor na zijn carrière nog wel een aantal zaken op zijn bucketlist. Een van die zaken is een optreden tijdens de 24 uur van Le Mans: “Die race wil ik zeker een keer rijden, maar op dit moment heb ik genoeg moeite met 8 uur”, refereert hij aan de 8 uur van Suzuka, die hij al vier keer heeft gewonnen. “Ik weet niet hoe ik de 24 uur zou overleven. Toch lijkt het me leuk om nog een keer te doen, mijn vader [Henk van der Mark] heeft in 1984 de 24 uur van Le Mans gewonnen. Op dit moment zou ik het echt niet doen, maar misschien na mijn Superbike-carrière.”

Een beeld van Pouhon, een van de legendarische bochten op Spa-Francorchamps

Met medewerking van Sebastian Fränzschky