Rea troeft Yamaha-mannen af op eerste dag WSBK-test Jerez

Het WK Superbikes werkt vandaag en morgen de laatste test van het jaar af. Daarna mogen de coureurs genieten van een welverdiende vakantie. Eerst moet er echter nog flink gewerkt worden op het circuit nabij Jerez, om de laatste voorbereidingen op het seizoen 2020 af te ronden. Overigens was Honda niet aanwezig: zij voerden een privétest uit op het circuit van Aragon.

Voor WK Supersport-rijdster Ana Carrasco begon de dag spectaculair: de jongedame mocht plaatsnemen op de Kawasaki van Rea. In totaal reed ze zeventien ronden, al ging het vooral om een kennismaking en PR-stunt en niet om een serieuze test.

Dat werd anders toen Rea weer plaatsnam op zijn eigen machine. De Brit noteerde een 1.39.405 en had lange tijd een marge van meer dan een halve seconde in handen. Michael van der Mark bracht daar verandering in. De Nederlander concentreerde zich lange tijd op zijn eigen programma. Met nog vijf kwartier op de klokken gingen veel rijders er nog eens goed voor zitten, wat resulteerde in heel wat tijdsverbeteringen. Van der Mark trapte af en klokte de tweede tijd, op een ruime tiende van Rea. De kampioen verbeterde op zijn beurt de eigen toptijd tot een 1.39.207 waardoor Van der Mark op ruim drie tienden gereden werd. Lange tijd leek de Nederlandse Yamaha-rijder op de tweede stek te eindigen, tot zijn teamgenoot Toprak Razgatlioglu in de slotseconden een 1.39.226 noteerde. Daarmee verwees hij de Nederlander en diens voormalig teamgenoot Alex Lowes naar de derde en vierde positie. Wel was Van der Mark met 98 ronden uitermate productief.

Tijdens de test kwamen ook veel rijders uit de Supersport-klasse in actie. Daarin ging de snelste tijd naar Christophe Ponsson. Steven Odendaal, afgelopen jaar met RW Racing actief in de Moto2, heeft een deal getekend met Supersport-team Ten Kate.

Uitslag WSBK-testdag Jerez de la Frontera: