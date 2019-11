Rea opnieuw snelste tijdens laatste WSBK-testdag in Jerez

Rea noteerde vrijdagmiddag laat een 1.38.397 op het circuit van Jerez de la Frontera. Hij was daarmee bijna een seconde sneller dan de tijd die hij donderdag noteerde toen hij ook al de snelste was. Ten Kate’s Loris Baz zette zich enigszins verrassend op de tweede plek, hij noteerde een 1.39.280. Daarmee was hij ruim acht tienden langzamer dan Rea, maar was hij wel iets sneller dan Yamaha-kopman Michael van der Mark.

Voor de Rotterdammer was het andermaal een productieve dag in Jerez, deze keer was hij ook nog sneller dan teamgenoot Toprak Razgatlioglu. Op zeven duizendsten van Baz eindigde Van der Mark op de derde plaats, hij reed in totaal 79 ronden. Datzelfde aantal ronden reed ook zijn voormalig teamgenoot Alex Lowes, nu Kawasaki. De Britse rijder kwam niet verder dan de vierde plaats en was iets meer dan een seconde langzamer dan Rea.

Scott Redding was de beste van de Ducati-rijders op de tweede dag van de test. De BSB-kampioen noteerde een 1.39.466 en eindigde daarmee voor BMW-piloot Tom Sykes en Yamaha-coureur Razgatlioglu. WSBK-debutant Niccolo Canepa hield enkele respectabele namen achter zich, hij noteerde de achtste tijd. Chaz Davies kwam op zijn Panigale V4 R niet verder dan de negende tijd. Eugene Laverty, die voor 2020 de overstap gemaakt heeft naar BMW, maakte de top-tien compleet.

Ook de WK Supersport-coureurs kwamen in actie tijdens de test, Christophe Ponsson was de snelste voor voormalig Moto2-rijders Andrea Locatelli en Philipp Oettl. SpeedUp was het enige Moto2-team dat aanwezig was tijdens de test. Donderdag reed Fabio di Giannantonio en vrijdag kwam zijn teamgenoot Jorge Navarro in actie. De Spanjaard was op zijn SpeedUp-machine 3.5 seconden langzamer dan Rea.