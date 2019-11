World Superbike komend seizoen opnieuw in april naar Assen

Het Superbike World Championship heeft eindelijk de kalender voor 2020 onthuld. De laatste race dit jaar was alweer een volle maand geleden, dus het was uitkijken naar de planning voor komend seizoen. Opnieuw telt de kalender dertien raceweekenden, die het afgelopen seizoen steeds bestonden uit twee hoofdraces en een Superpole-race. De motorrijders zullen in het weekend van 17-19 april het TT Circuit Assen betreden.

Het kampioenschap van 2020 zal op 28 februari traditioneel aftrappen met de openingsronde op het Australische Philip Island Grand Prix Circuit. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal de slotrace niet in Qatar plaatsvinden, want dat weekend is verplaatst naar halverwege maart. In plaats daarvan is Argentinië het decor voor de finaleraces. Het Supersport World Championship en WorldSSP300 zijn ook weer van de partij, al is dat bij laatstgenoemde competitie met uitzondering van Australië, Qatar en Argentinië.

Een nieuwe toevoeging is de race op Motorsport Arena Oschersleben, Duitsland. Helemaal onbekend is dit circuit niet voor het WSBK, want tot en met 2004 kwam de raceklasse er ook al. In 2016 kwam het kampioenschap voor het laatst in Duitsland, toen op de Lausitzring. Ook een derde race in Spanje is nu aan de kalender toegevoegd, op het welbekende Circuit de Barcelona-Catalunya, dat ook door de MotoGP en Formule 1 wordt bezocht. Laguna Seca en Buriram zijn daarentegen van de lijst verdwenen.

Naast de raceweekenden heeft de FIM ook de data voor de eerste testdagen bekendgemaakt. Voorafgaand aan de openingsmanches op Philip Island zal het WSBK en ook het WorldSSP op 24 en 25 februari alvast aan de slag gaan met de nieuwe motoren.