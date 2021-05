Na zijn zege in de eerste race op zaterdag had Rea na het winnen van de Superpole ook de beste kaarten in handen voor de tweede race op zondag. Vanaf pole-position hield de zesvoudig WSBK-kampioen bij de start Kawasaki-teamgenoot Alex Lowes achter zich, maar die kwam al snel onder druk te staan van Garrett Gerloff. In de tweede ronde wist de Yamaha-rijder de tweede plek af te pakken van Lowes, om vervolgens koers te zetten richting Rea.

Het duurde niet lang voordat Rea en Gerloff het met elkaar aan de stok kregen in de strijd om de overwinning. In de vierde ronde sloeg Gerloff in de aanval in Bocht 14, maar Rea had geen rekening gehouden met de inhaalpoging waardoor beide rijders elkaar raakten. Gerloff kwam door de aanvaring ten val, Rea bleef wel overeind maar zakte terug naar de vierde plek.

Van der Mark heeft geen antwoord op Redding

Door de aanrijding tussen de twee leiders ging de eerste plek naar Michael van der Mark, die kort daarvoor op zijn BMW M1000RR al Lowes in had weten te halen. Op de opdrogende baan was het vervolgens echter Scott Redding die langzaam maar zeker op kwam zetten. Op zijn setje slicks sneed de Ducati-rijder als een mes door de warme boter en was hij op een bepaald moment zelfs twee seconden sneller dan zijn concurrenten. Redding ging al snel voorbij Rea en Toprak Razgatlioglu, om na een inhaalactie op Lowes met nog dertien ronden te gaan ook de leiding af te pakken van Van der Mark.

Eenmaal vooraan stond er helemaal geen maat meer op Redding. De Ducati-rijder was op de slicks duidelijk in het voordeel ten opzichte van zijn concurrenten op intermediates, om uiteindelijk met tien seconden voorsprong de overwinning voor zich op te eisen.

Ver achter Redding ontstond een boeiend gevecht om de tweede plek, dat uiteindelijk werd gewonnen door Redding. Na een lang gevecht met Van der Mark werd de Nederlander met nog drie ronden te gaan terugverwezen naar de derde plek. Ook Lowes knokte zich nog een weg langs Van der Mark, waarmee hij Kawasaki een dubbel podium bezorgde. Van der Mark werd uiteindelijk nog vijfde nadat hij ook teamgenoot Tom Skyes voor moest laten gaan.

Uitslag WSBK Motorland Aragon - Race 2