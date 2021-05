Na een regenachtige nacht in de omgeving van Motorland Aragon begon de Superpole-race op een opdrogende baan. De meeste rijders kozen voor de slicks, maar Scott Redding besloot in te zetten op de regenbanden. Bij de start kwam de Ducati-rijder goed van zijn plek om de leiding te pakken en ook aan het eind van de eerste ronde lag hij nog op die positie. Daarna bleek dat de regenband niet de optimale keuze was en langzaam maar zeker begon Redding hierdoor terug te vallen. Het bracht Kawasaki-duo Jonathan Rea en Alex Lowes opnieuw aan kop, nadat het duo zaterdag al eerste en tweede werd.

Eenmaal vooraan stond er geen maat op Rea, die zijn tweede zege van het seizoen pakte en met ruim 3,5 seconde voorsprong op Lowes over de finish kwam. Ook verzekerde de regerend WSBK-kampioen zich daarmee van pole-position voor de tweede race, die later op zondag verreden wordt. Achter de Kawasaki’s verloor Redding gaandeweg de race nog meer posities. Hij was drie seconden per ronde langzamer dan Rea en zag Garrett Gerloff daardoor als eerste aan hem voorbijkomen. De Amerikaan sloot de race af op de derde plek, zijn eerste podiumplaats van het nog jonge WSBK-seizoen.

Daarachter klom GoEleven Ducati-rijder Chaz Davies op naar de vierde positie, waarmee hij Michael van der Mark voor wist te blijven. De Nederlander kende een lastige eerste race in dienst van BMW met slechts een elfde plek, maar op de opdrogende baan kwam hij beter uit de verf. Van der Mark klom vanaf de vijftiende startpositie op naar de vijfde plek aan de finish, en vanaf die plaats mag hij later vandaag ook vertrekken voor de tweede race. Achter hem eindigden Toprak Razgalioglu en Alvaro Bautista op P6 en P7, terwijl Redding terugviel naar de achtste plek aan de finish. Kohta Nozane werd negende, Leon Haslam completeerde de top-tien.

De laatste race van het openingsweekend van de World Superbike op Motorland Aragon gaat om 14.00 uur van start.

Uitslag World Superbike Motorland Aragon - Superpole-race