Van der Mark blikt vooruit op WSBK: "Nieuwe teamgenoot helpt Yamaha"

Van der Mark staat aan de vooravond van zijn zesde seizoen in het wereldkampioenschap Superbikes. Het beste resultaat dateert nog steeds van 2018, al had hij die derde plaats in WK vorig jaar kunnen evenaren zonder die ene horrorcrash in Misano. Voor de aanstaande campagne neemt Van der Mark op voorhand geen genoegen met zo'n scenario. Nee, het ultieme doel is grootser dan dat. "We willen voor de titel vechten en sowieso ieder weekend top-drie rijden", is hij tegenover Motorsport.com duidelijk over zijn ambities.

Om zich in zo'n titelstrijd te kunnen mengen, heeft Van der Mark de beschikking gekregen over een nieuwe machine. De nieuwe Yahama R1 is nog geen revolutie ten opzichte van vorig jaar, maar wel een welkome evolutie: op ieder vlak is de machine enigszins verbeterd. "Er is niet onwijs veel aan veranderd, maar het zijn allemaal kleine dingen die de motor samen net iets beter maken. Het blok heeft bijvoorbeeld iets meer vermogen en de aerodynamica is ook wat verbeterd."

Naast het materiaal is er voor Van der Mark nog meer veranderd. Zo werkt hij dit seizoen samen met een nieuwe crew-chief en vindt hij aan de andere kant van de pitbox niet meer Alex Lowes, maar juist zijn nieuwe teamgenoot Toprak Razgatlioglu. De Turk komt over van het rivaliserende Kawasaki en kan beide machines dus goed met elkaar vergelijken. Hij kan Yamaha zo iets wijzer maken over diens Japanse rivaal. "Nu kunnen we misschien beter zien waar hun sterke punten liggen. Op de motor zien we het altijd wel een beetje, als we erachter rijden. Maar je weet nooit helemaal zeker wat het is. En Toprak weet dat wel, want hij heeft ermee gereden", hoopt hij dat de Turk zijn kennis van Kawasaki meeneemt en Yamaha zo kan helpen met de ontwikkeling van de R1.

Bekijk hierboven de hele voorbeschouwing met Michael van der Mark. Onder meer over zijn kansen in 2020, de ontwikkeling van Yamaha en het voordeel van zijn nieuwe crew-chief.