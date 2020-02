Teambazen roepen op: “WK Superbikes moet meer karakter krijgen”

Het WK Superbikes wordt al enkele jaren gedomineerd door rijders van Britse afkomst. Slechts vier niet-Britse rijders, waaronder Michael van der Mark en Alvaro Bautista, zijn er de afgelopen seizoenen in geslaagd te winnen in het kampioenschap. De dominantie van de Britten zet zelfs Britse hoofdrolspelers in het kampioenschap aan het denken.

Teambazen Muir en Denning denken dat het kampioenschap karakter mist. Scott Redding is zo’n karakter, maar hij is vanzelfsprekend ook een rijder uit Groot-Brittannië. “We hebben te veel Britse rijders en hebben juist rijders nodig uit andere delen van de wereld”, vindt Yamaha-teammanager Denning in gesprek met Motorsport.com. “De Britten komen door uit het Britse kampioenschap, dat erg sterk is.”

Zijn landgenoot Muir hoopt dat promotor Dorna ingrijpt en voor 2021 een grote naam strikt voor het kampioenschap. Alleen een grote naam uit de MotoGP kan ervoor zorgen dat het WK Superbikes weer in een positief daglicht komt te staan. “Ik kijk uit naar het eind van 2020 als de meeste contracten in de MotoGP en het WK Superbikes aflopen. Dan zal er flink onderhandeld moeten worden. Ik denk dat Dorna zich erin moet mengen en moet zorgen dat er enkele rijders uit de MotoGP verkassen naar dit kampioenschap. Dat zou het kampioenschap ten goede komen.”

Op technisch vlak is er de afgelopen jaren flink geïnvesteerd. Yamaha lanceerde als eerste een nieuwe motor, BMW keerde terug en Ducati en Honda kwamen met gloednieuwe machines. “Het zou mooi zijn als we nog een klantenteam voor BMW kunnen vinden, maar het vinden van een geschikte partij is niet makkelijk”, aldus Muir. “Honda keert in 2020 terug met het fabrieksteam. Het startveld wordt groter en dat zal de klasse interessanter maken.” Ook Yamaha heeft flink uitgebreid, verklaart Denning: “Zonder die drie klantenmachines zou het startveld er behoorlijk karig uitgezien hebben. Het is vanuit het Yamaha-standpunt natuurlijk gunstig om zoveel motoren te hebben. Yamaha kan investeren en krijgt meer informatie en data.”

Ondanks dat de technische ontwikkelingen positief verlopen, ziet Denning dat de meeste aandacht uitgaat naar de MotoGP. Dat moet veranderen, meent hij: “Het hangt allemaal af van het geld. Ik zou graag willen dat Dorna meer in dit kampioenschap investeert. De MotoGP is op dit moment een bijzonder succesvol platform. 99.9 procent van de aandacht gaat uit naar de MotoGP. Ik hoop dat teams meer ondersteuning krijgen, dan zouden we significant kunnen groeien.”

Met medewerking van Sebastian Fränzschky