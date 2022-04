Het hele weekend waren de duizenden fans op het TT Circuit getuige van prachtige gevechten, maar in de zesde ronde van de tweede WSBK-race ging het mis. Toprak Razgatlioglu schoot voorbij zijn rempunt in de eerste bocht en kwam bij het uitkomen van de Haarbocht wijd uit. Jonathan Rea zag zijn kans schoon door aan de binnenkant op te duiken en de positie over te nemen. De twee raakten elkaar en gingen vervolgens hard onderuit. Alvaro Bautista kon het tafereel net ontwijken en ging er vervolgens met de overwinning vandoor.

Het gebeurde buiten het oog van de camera’s gepositioneerd op het circuit en dus moest een oordeel geveld worden op basis van onboardbeelden. Kawasaki-coureur Rea, die eerder op de dag zijn honderdste overwinning voor het Japanse merk pakte, spreekt van een race-incident. “Het is lastig om er boos over te worden of met vingers te wijzen, maar ik kwam op het rechte stuk al naast Toprak”, legt Rea het incident uit. “Hij remde vijftien meter later dan normaal, hij remde de motor af tot de kerbstone en verloor zoveel snelheid. Ik zat gewoon op de apex. Normaal geef je op zo’n moment de ruimte als je aan de buitenkant zit, dat deed ik in de eerste ronde ook met Lecuona. Ik ging te wijd, maar je kunt niet zomaar terugkomen op de baan en zulke bewegingen maken. Ik zat op mijn eigen lijn op koers voor bocht 2, maar we kwamen elkaar tegen. Ik zat er net voor, hij raakte de achterkant van mijn heup. […] Het is frustrerend voor mij, maar ook voor Toprak. Er is een goede race verloren gegaan voor de fans. Maar met z’n tweeën die bocht door, dat werkt gewoon niet.”

De stewards besloten na onderzoek geen straffen uit te delen. “Ik hoef niet naar de stewards, ik heb een notitie gezien dat ze er verder geen werk van maken”, zegt Rea, voordat hij afsluit: “Het was een compleet race-incident, als ik op mijn lijn rijd. Het ontstaat door een fout van Toprak in de eerste bocht.”

Razgatlioglu: “Rea zat niet op te letten toen ik weer op de baan kwam”

Tussen de mediasessies van beide rijders door, kwamen ze elkaar tegen in de perskamer van het TT Circuit maar keurden elkaar geen blik waardig. “Nee, na zo’n crash hoef ik even niet te praten”, zegt een gedesillusioneerde Razgatlioglu. “Ook nu zou ik beter niet kunnen praten, dat is beter.” Hij verklaart vervolgens het incident: “Ik denk dat iedereen het gezien heeft wat er gebeurde. Ik remde vrij hard voor de eerste bocht en ging een beetje wijd, maar kwam niet buiten de baan. Ik bleef er net in. Ik kwam weer terug op de lijn, maar sneed niet extreem veel naar binnen. Ik denk dat Johnny plande om mij aan de binnenkant in te halen, maar hij maakte een fout omdat hij mij niet zag komen. Ik denk dat we daarom gevallen zijn. Het is een race-incident, Jonathan lette gewoon niet goed genoeg op. Hij keek alleen naar zijn lijn, maar ik zat aan zijn linkerkant.”

Razgatlioglu bestrijdt de stelling van Rea dat hij bij het terugkomen op de baan achter de zesvoudig wereldkampioen zat. “Ik weet niet hoe ik had moeten kijken waar hij zat, hij moet de crash nog maar eens bekijken. Ik zat voor hem en ging iets te wijd, had ik van m’n gas moeten gaan om te kijken waar iedereen zat? Dat is niet hoe het werkt. Ik had het idee dat hij niet aan het opletten was. Hij was van plan mij naar de buitenkant te dwingen en dacht mij makkelijk voorbij te streven, maar dat ging dus verkeerd.”

Bautista: "Dit moest een keer gebeuren"

Alvaro Bautista was de derde hond in het kegelspel. Hij kon de crash ternauwernood ontwijken en pakte de overwinning, zijn derde van het seizoen. Hij is tevens de nieuwe leider in het wereldkampioenschap. “Ik probeerde mezelf te redden en was niet heel erg bezig met wat zij deden”, laat de Spanjaard zijn licht op de zaak schijnen. “Het leek erop dat Toprak een beetje buiten de baan kwam en op de kerbstone reed. Jonathan zat erachter aan de binnenkant, maar hij was sneller en zocht naar de normale lijn om hem voorbij te rijden. Daar reed Toprak ook, ze kwamen elkaar op hetzelfde moment op dezelfde plek tegen. Daar was geen ruimte voor twee rijders. Ze hebben elkaar in het verleden ook al geraakt, maar toen liep het niet zo verkeerd af. Nu is het een keer verkeerd gegaan en dat moest een keer gebeuren.”

Over zijn avontuur om erlangs te komen, vervolgt Bautista: “Ik moest keihard remmen om ze te ontwijken. Er was geen ruimte omdat de motoren van Toprak en Jonathan tegen elkaar aan gleden. Ik remde tot er ineens wat ruimte kwam, toen ging ik tussen beide motoren door. Toen kon ik erlangs, anders had ik gewoon vol op die andere motoren gereden.”

