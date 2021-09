Franse hattrick Razgatlioglu na heftig duel met Rea

Na zijn winst in de korte Superpole-race 's ochtends mocht Razgatlioglu zondagmiddag vooraan vertrekken. Onder de Franse zon (27 graden Celsius) nam het Kawasaki-duo Rea en Alex Lowes naast hem plaats op de voorste lijn. Michael van der Mark sloot aan als zesde.

Razgatlioglu kwam bij het startschot goed weg en pakte de leiding.. De Turk ging daarna wijd in de tweede bocht, de lange Estoril rechtsaf. Rea en Lowes aarzelden geen moment en namen Razgatlioglu in de sandwich het rechte stuk op. Met een ongelooflijke remactie, waarbij zijn achterwiel van de grond kwam, was de Adelaide-bocht voor Razgatlioglu. Lowes kwam als tweede uit de haakse bocht, maar de Brit zag Rea gelijk weer voorbij komen.

Daarop waren Razgatlioglu en Rea een klasse apart. De twee kemphanen daagden elkaar flink uit en wisselden meerdere keren van koppositie. Vooral in de eerste helft van de 21 ronden tellende race was het schouder en schouder. Zo haalde Razgatlioglu in de vierde en twaalfde omloop zijn tien jaar oudere rivaal in, maar toonde Rea een paar meter verder weer zijn spierballen.

In de tweede helft waren de twee ietwat gekalmeerd. Razgatlioglu had in de elfde ronde de leiding gepakt. Rea wist aanvankelijk de aansluiting te behouden, maar gaf zich in laatste ronden gewonnen. Razgatlioglu arriveerde zo met een voorsprong van bijna drie seconden als eerste en versterkte daarmee zijn leidende positie in het kampioenschap.

Voor Lowes waren de Franse druiven zuur. Net als in Race 1 ging hij opnieuw in derde positie onderuit, ditmaal al in de tweede ronde. Scott Redding (Ducati) nam diens plek in, na een sterkte start vanaf de vijfde plaats, en wist de laatste podiumplek wel vast te houden.

Andrea Locatelli eindigde als vierde. Over de manier waarop hij Van der Mark in de vijfde ronde aan de kant zette, zal nog een tijdje worden nagepraat. De Yamaha-rijder haalde de Nederlander bij start-en-finish in, waarbij de twee elkaar raakten. Van der Mark moest uitwijken om erger te voorkomen en verloor daarmee nog eens twee plekken.

Achter Chaz Davies (Ducati), Alvaro Bautista (Honda) en Michael Ruben Rinaldi (Ducati) finishte Van der Mark op de achtste plaats. Garrett Gerloff (Yamaha) en Tom Sykes (BMW) maakten de top-tien compleet.

WK-stand

Razgatlioglu heeft na acht ronden (24 races) de leiding in het wereldkampioenschap in handen met 373 punten. Rea volgt als tweede met 360. Redding, derde, heeft 298 punten. Van der Mark bezet de achtste plaats (154 punten).

Het WSBK-circus strijkt in het weekend van 17-19 september neer in Barcelona.

Uitslag Race 2 Magny-Cours