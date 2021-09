WK Rally Finland twee jaar langer op WRC-kalender

De WK Rally van Finland vormt met zijn razendsnelle gravelpaden vol spectaculaire sprongen ieder jaar weer een van de hoogtepunten van het WRC-seizoen. Dit weekend viert de rally zijn 70-jarig bestaan, al liep het huidige contract wel af aan het einde van dit jaar. Finland ontbrak daarnaast op de voorlopige WRC-kalender voor 2022 die in juli werd gepresenteerd, al was die met een aantal van slechts negen rally\s nog niet compleet.

Aan de vooravond van de jubileumeditie hebben de organisatoren van het WRC bekendgemaakt dat Finland ook volgend jaar deel uitmaakt van de WK-kalender, waarmee op zijn minst al tien rally's verzekerd zijn van een plekje op de WK-kalender van 2022. Dankzij de ondertekening van een tweejarig contract is ook meteen de editie van 2023 veiliggesteld.

'WRC-seizoen zonder Finland moeilijk voor te stellen'

“De rally van Finland is een van de kroonjuwelen van het WRC. Fans van over de hele wereld zullen blij zijn met dit nieuws”, aldus Jona Siebel namens de WRC-promotor. “Een WRC-seizoen zonder de adembenemende achtbaanwegen van Finland is dan ook moeilijk voor te stellen. We kijken echter eerst uit naar de editie van dit weekend. Namens het WRC en de fans van de sport, wil ik AKK Sports bedanken voor hun inzet en doorzettingsvermogen om de rally ook in de lastige omstandigheden als gevolg van de pandemie mogelijk te maken.”

De 70ste editie van de WK Rally van Finland gaat vrijdag van start. Op de openingsdag zullen zes van de in totaal negentien af te leggen klassementsproeven worden verreden. Voor het eerst sinds 1994 zal er ook weer in het donker worden gereden tijdens de rally van Finland.