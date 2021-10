Evans geeft titelkansen een boost met overwinning WRC Finland

De Toyota-coureur stond in de slotfase van de rally flink onder druk van Hyundai-coureur Ott Tanak, maar werd de eerste Britse winnaar in Finland sinds Kris Meeke in 2016. Elfyn Evans legde de basis voor zijn overwinning met een overwinning op vrijdagavond. Hij stond op dat moment derde op zes seconden van Craig Breen en Tanak. Met vier achtereenvolgende etappeoverwinningen op zaterdagochtend greep hij de leiding in de wedstrijd.

Tanak probeerde op zaterdagmiddag terug te vechten en deed dat op zondagochtend opnieuw. Er ontstak een intens duel voor de overwinning, maar Evans bleef de sterkste met drie overwinningen in de laatste proeven. Evans boekte zodoende een memorabele overwinning met een voorsprong van veertien seconden op Tanak. De winstkansen van Breen verdwenen gedurende de zaterdag, maar de Ierse coureur bleef overeind in de strijd om het podium. Op 42 seconden van Evans pakte hij de derde plaats.

WK-leider Sebastien Ogier wist zich nog enigszins te herstellen na een matige start toen hij de juiste afstelling niet kon vinden. Het kwaad was op dat moment al geschied. Hij eindigde op de vijfde plaats, nipt achter Toyota-wildcard Esapekka Lappi. De Finse coureur kwam voor het eerst in tien maanden weer in actie voor Toyota.

Met de overwinning van Evans heeft Ogier flink wat van zijn voorsprong in moeten leveren. Het verschil is nog 24 punten met twee evenementen te gaan: volgende week trekt men richting Spanje, de finale vindt halverwege november plaats op Monza.

Uitslag WRC Rally van Finland