VIDEO: Suninen over de kop in WRC Monte Carlo, Tanak leidt

Tanak reed op de twee donderdagproeven telkens de scratch bij zijn terugkeer naar de WRC Monte Carlo, waar hij vorig jaar nog 40 meter diep in een ravijn rolde. De Est van Hyundai leidt met drie tellen voorsprong op wonderkind Kalle Rovanpera en acht seconden op diens teamgenoot Elfyn Evans. Thierry Neuville ging donderdag voor het eerst zonder Nicolas Gilsoul aan de slag. Met zijn nieuwe corijder Martijn Wydaeghe reed Neuville de vierde tijd. Het Belgische duo van Hyundai volgt op 16 seconden van Tanak.

Regerend wereldkampioen Sébastien Ogier was vijfde. Ogier ging conservatief van start nadat hij bij een test zwaar crashte. Daardoor heeft de Fransman weinig kilometers op de teller met de huidige banden en bovendien kampte hij donderdagnamiddag ook met remproblemen.

De openingsproef werd opgeschrikt door een zware crash voor Teemu Suninen in de M-Sport Ford, die snel onderweg was maar dan een bocht verkeerd inschatte. De Fin onderstuurde op een berm, ging daarbij over de kop en rolde daarna van de weg. Suninen en corijder Jarmo Lehtinen kwamen ongedeerd weg, maar door een breuk in de rolkooi is de rally voor hen al meteen afgelopen.

WRC Monte Carlo: Stand na dag 1

