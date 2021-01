Ocon met Alpine A110S in actie tijdens Rally van Monte Carlo

Ocon is tijdens de Monte Carlo Rally overigens geen onderdeel van de officiële wedstrijd, maar rijdt de beide proeven met een VIP-auto. De shakedown staat voor donderdagochtend gepland waarna hij de tweede run op snelheid zal doen. Het gaat om [special stage] SS1 en SS2 over een lengte van zo’n 21 kilometer. De A110S van Ocon wordt uitgerust met een blauwe kleurstelling en zijn startnummer #31 zal duidelijk zichtbaar zijn op de wagen.

“Het is voor mij de eerste keer”, zei Ocon over de rally. “Dit is een legendarisch evenement, een kroonjuweel voor de autosport en ik ben me ervan bewust hoe speciaal dit allemaal is. Ik kijk uit naar het rijden met de prachtige Alpine A110S. Ik heb in oktober al drie ronden op de Nordschleife gereden met de A110. Dat was geweldig, heel comfortabel en fijn om in te rijden. Deze wagen is gemaakt voor de hairpins en de wegen door de bergen. Het is altijd mijn droom geweest om een keer rally te rijden, het is briljant dat ik de A110S kan rijden aan het begin van dit jaar.”

De rallyrit van Ocon is de eerste zichtbare verandering van het Formule 1-team, dat tot dit jaar als Renault door het leven ging. Onder leiding van CEO Luca de Meo gooit het concern het roer om en wordt het Renault F1-team omgedoopt tot Alpine F1. Het sportwagenmerk heeft een lange traditie in de Rally van Monte Carlo. In 1971 won Ove Andersson de wedstrijd met de originele A110. Ook in 2021 doet Alpine met een flinke vertegenwoordiging mee in het WRC. Tijdens de openingsronde van het WRC-kampioenschap komen maar liefst vijf equipes uit met de A110.