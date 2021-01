WRC Monte Carlo: Evans neemt leiding over na lekke band Ogier

Tanak ging 's ochtends vroeg als leider voorzichtig van start in het donker en werd niet geholpen door het feit dat zijn Hyundai na een haarspeldbocht af en toe stilviel. Hij werd vijfde in de eerste proef en zakte daardoor naar de vierde plaats algemeen.

Ogier won de eerste proef van vrijdag terwijl Kalle Rovanpera de leiding overnam. Dat was niet voor lang, want op de volgende proef wipte Ogier over zijn jonge teamgenoot bij Toyota. Na een bestraffing voor Rovanpera - tien seconden tijdstraf wegens te laat inchecken bij een proef - ging de derde Toyota van Evans naar de tweede plek. De drie Toyota's leken duidelijk de juiste bandenkeuze te hebben gemaakt, terwijl het bij Hyundai-trio Tanak, Dani Sordo en Thierry Neuville een stuk minder soepel liep.

Na de ochtendlus stond Ogier elf tellen voor op Evans, maar na de service werden de posities omgedraaid door een lekke band en een spin voor woeste Ogier, wat hem meer dan een halve minuut kostte. Rovanpera verloor ook veel tijd doen het van de baan ging en een veld inreed. Een foutloze Evans kon daardoor een leiding van 20 seconden uitbouwen op Tanak, met Ogier op 23 seconden. Een ontketende Ogier reed de scratch op de laatste proef van de dag en kwam terug tot amper zeven tellen van leider Evans. Tanak was derde op 25 seconden, gevolgd door Rovanpera (+53s) en Neuville (+59s).

