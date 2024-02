WEC Prologue in Qatar uitgesteld door onrust in Midden-Oosten

Eigenlijk wilde het World Endurance Championship zaterdag 24 en zondag 25 februari twee dagen testen op Lusail International Circuit, waar zaterdag 2 maart ook de eerste race van het seizoen wordt verreden. Diverse teams wachtten vrijdag echter nog op hun auto's en andere belangrijke uitrusting door vertragingen in het vervoer van zeevracht via het Suezkanaal. De vracht is daardoor in Saudi-Arabië gelost om de laatste 1.500 kilometer richting Doha via de openbare weg af te leggen. Om deze teams genoeg tijd te geven om zich voor te bereiden op de tweedaagse test, is besloten om de Prologue twee dagen uit te stellen tot 26 en 27 februari.

Maandag 26 februari belooft door het nieuwe programma een drukke dag te worden voor de teams en coureurs in het WEC. Er staat maar liefst drie sessies gepland: van 8.30 tot 12.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 22.00 uur lokale tijd. Op dinsdag 27 februari volgt dan nog een sessie van 9.00 tot 13.00 uur, zo blijkt uit de verklaring van het endurancekampioenschap op vrijdag. "De verandering van het schema is het gevolg van de aanhoudende geopolitieke situatie, waardoor reguliere scheepvaartlijnen aanzienlijke vertraging oplopen bij het Suezkanaal en de Rode Zee. Daardoor arriveert een deel van de zeevracht met vertraging op Lusail International Circuit. Om de WEC-teams genoeg tijd te geven om zich voor te bereiden op de test, is besloten om de start van de Prologue uit te stellen."

De Rode Zee en het Suezkanaal zijn een belangrijk onderdeel van de kortere zeeroute tussen Europa en Azië, omdat het vervoer hierdoor niet helemaal om Afrika heen moet. De afgelopen maanden is er echter sprake van forse ontwrichting, doordat de Houthi's in Jemen containerschepen in de regio aanvallen. Daardoor hebben meerdere schepen alsnog uit moeten wijken en om Afrika heen moeten varen. Desondanks lijkt het eerste bezoek van het WEC aan Qatar niet in gevaar te komen. Vooralsnog staat de openingsrace van het seizoen 2024, de 1.816 kilometer van Qatar, gewoon gepland voor zaterdag 2 maart. De start van de race staat gepland voor 11.00 uur lokale tijd, in Nederland is het dan 9.00 uur.