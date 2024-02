Preview WEC 2024: Meer Hypercars, meer spanning door LMGT3?

Dat het Hypercarreglement interesse moest opwekken van nieuwe fabrikanten, was bekend. Door de kosten te drukken en het speelveld zo gelijk mogelijk te houden middels de Balance of Performance klopte het ene na het andere automerk aan de deur. Het begon in 2023 al met de komst van Cadillac, Porsche Penske en Ferrari, dit jaar komen daar ook nog eens Alpine, BMW, Isotta Fraschini en Lamborghini bij. Het Hypercarveld groeit zo van dertien naar negentien deelnemers in 2024.

De groei van de klasse ging wel ten koste van Floyd Vanwall, dat een zeer matig 2023 kende en plaats moest maken voor de grote namen. Glickenhaus is bovendien ook verdwenen: zij konden geen grote sponsor vinden om een Evo-versie van de Glickenhaus-Pipo 007 te kunnen ontwikkelen. Van de nieuwe merken is BMW de enige met ervaring op het grote Hypercartoneel. Zij hebben in 2023 al deelgenomen aan het IMSA-kampioenschap terwijl Alpine, Isotta en Lamborghini echt debuteren. Zij zullen het dit jaar opnemen tegen Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche en Toyota.

Door de toegenomen interesse in de Hypercars en het gebrek aan pitstallen op de meeste circuits moesten de FIA en ACO de moeilijke beslissing nemen om een streep door de LMP2-klasse te zetten. De competitieve klasse keert wel terug voor de 24 uur van Le Mans. Er zouden minstens vijftien plaatsen gereserveerd worden voor LMP2-teams, maar dat zijn er uiteindelijk zelfs zestien geworden. Dat zijn teams die deelnemen aan aftakkingen van enduranceracerij, zoals de European en Asian Le Mans Series.

Lees ook: Le Mans De volledige inschrijflijst voor de 24 uur van Le Mans van 2024

Meer spanning in LMGT3?

Niet alleen de LMP2-klasse is verdwenen, ook de populaire GTE-klasse moest na twaalf jaar het veld ruimen. In plaats daarvan introduceert het WEC dit jaar de LMGT3-klasse. Zoals de naam al prijsgeeft zijn dit GT3's die de huidige technische voorschriften van de FIA volgen. De stap van GTE naar GT3 betekent ook dat de coureurs nu met auto's mét ABS rijden. Nicky Catsburg - die dit jaar de overstap naar IMSA maakt in de GTD Pro, gaf in gesprek met Motorsport.com al aan dat hij die stap jammer vindt. "De GTE-klasse ga ik absoluut missen", stelde hij. "Het is een van de weinige GT-klassen waar je geen ABS hebt. Op Le Mans is het remmen gewoon echt heel moeilijk. Je komt van een heel hoge snelheid, hebt weinig aerodynamica en je moet afremmen tot Mulsanne- of Arnage-snelheid. Dat is langzaam. Dat is heel erg moeilijk. Dan is het extra belonend als het lukt."

De LMGT3 zal wel op verschillende vlakken iets afwijken ten opzichte van de normale GT3's zoals deze te vinden zijn bij de GT World Challenge of in het DTM. Mogelijk wordt het bodywork licht aangepast terwijl de GT3's ook moeten voldoen aan de regels van GTE, waaronder lichtgevende nummerborden.

Aangezien het WEC voor 2024 vasthoudt aan een maximum van 37 deelnemers, telt de LMGT3-klasse in haar eerste jaar achttien deelnemers verdeeld over negen merken: Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, Lamborghini, McLaren en Porsche. De teams moeten in de LMGT3-klasse in ieder geval één Bronze-coureur en Silver-coureur inzetten, waarna de keuze gaat tussen Gold of Platinum. Dat levert, net als in de GTE Am-klasse, gemengde rijdersline-ups op. Marco Sørensen verwacht in ieder geval dat de LMGT3 meer actie zal bieden dan de GTE. "De auto's zijn makkelijker te besturen voor de amateurs omdat je in de GT3 ABS hebt, dus de amateurs zullen al direct vanaf het begin op een hoger niveau zitten", zei de Deen tegen Motorsport.com. "Ik denk dat het in de races zelf veel dichter bij elkaar zal zitten."

Dit jaar zullen de LMGT3's te bewonderen zijn in het WEC. Foto: Manthey Racing

Drie Nederlanders op inschrijflijst

Voor het eerst sinds de oprichting van het World Endurance Championship in 2012 staan er twee Nederlandse deelnemers op de inschrijflijst van de topklasse. Eerder reden Renger van der Zande en Jeroen Bleekemolen mee in de topklasse, maar dit jaar staan Nyck de Vries én Robin Frijns op de inschrijflijst. De Vries keert zo weer terug in het WEC, waar hij met Racing Team Nederland in de LMP2-klasse enkele successen kende. Hij vertegenwoordigt dit jaar het team van Toyota, dat de afgelopen jaren de boventoon voerde in WEC. De oud-F1-coureur heeft Mike Conway en Kamui Kobayashi als teamgenoten in de #7 Toyota GR010 Hybrid.

Frijns stapt in de V8 Hybrid met startnummer 20 van BMW. Het Duitse merk heeft al veel kunnen leren van het avontuur in IMSA en neemt die ervaring mee naar WEC. Frijns deelt de auto met René Rast en Sheldon van der Linde. In de Hypercarklasse zijn veel andere bekende namen te vinden. Jenson Button, Robert Kubica, Paul di Resta, Callum Ilott, Raffaelle Marciello, Mick Schumacher, Robert Shwartzman, Antonio Giovinazzi, Daniil Kvyat, Jean-Eric Vergne en Stoffel Vandoorne zijn enkele van de sterren van het goed gevulde Hypercarveld voor 2024.

In het LMGT3-veld is voor de 1812 kilometer van Qatar één Nederlandse deelnemer te vinden: Morris Schuring. De 18-jarige Porsche Supercup-coureur, die vorig jaar op Spa-Francorchamps zijn eerste zege pakte, gaat met het Porsche Manthey EMA-team deelnemen aan het langeafstandskampioenschap en krijgt daarbij gezelschap van Yasser Shahin en de ervaren Richard Lietz. Ook het LMGT3-veld zit vol met grote namen, waarbij MotoGP-legende Valentino Rossi er misschien wel bovenuit steekt. De Italiaan rijdt met Team WRT in de BMW M4 LMGT3, samen met Ahmad Al Harthy en Maxime Martin. Dat betekent ook dat Rossi dit jaar een van de hoofdacts zal zijn bij de 24 uur van Le Mans. Ook Augusto Farfus, Franck Perera, Kelvin van der Linde, Daniel Juncadella, Jose Maria Lopez en Dennis Olsen zijn van de partij. Bovendien staat ook het team van Iron Dames weer aan de start. Sarah Bovy, Doriane Pin en Michelle Gatting zullen in de Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 strijden voor de zege in navolging van hun eerste zege in Bahrein vorig jaar.

De Toyota GR010, waar Nyck de Vries dit jaar in zal rijden. Foto: Toyota

Acht races

De kalender van het WEC is voor 2024 uitgebreid van zeven naar acht races. Bahrein, Fuji, Le Mans en Spa-Francorchamps blijven op de kalender terwijl Qatar en Imola nieuwkomers zijn. Interlagos en het Circuit of the Americas keren juist weer terug op de kalender. Het seizoen wordt op zaterdag 2 maart afgetrapt in Qatar, met de nogal bijzondere 1812 kilometer van Qatar - wat in feite neerkomt op een race die maximaal 10 uur zal duren. De week ervoor zal eerst nog de Prologue afgewerkt worden.

Alle races duren 6 uur, met uitzondering van Qatar, de 24 uur van Le Mans en de 8 uur van Bahrein. Het hoogtepunt van het jaar, de 24 uur van Le Mans, vindt plaats in het weekend van 15 en 16 juni. Het seizoen wordt afgesloten in Bahrein: die race vindt plaats op 2 november.

Kalender WEC 2024

Datum Race 2 maart 2024 1812 kilometer van Qatar 21 april 2024 6 uur van Imola, Italië 11 mei 2024 6 uur van Spa-Francorchamps, België 15-16 juni 2024 24 uur van Le Mans, Frankrijk 14 juli 2024 6 uur van São Paulo, Brazilië 1 september 2024 Lone Star Le Mans, Verenigde Staten 15 september 2024 6 uur van Fuji, Japan 2 november 2024 8 uur van Bahrein

Nieuw kwalificatieformat

Veel regels zijn er niet gewijzigd voor het seizoen 2024, wel gaat het kwalificatieformat op de schop. Vorig jaar mochten alle klassen het telkens in een sessie van vijftien minuten uitvechten wie de pole-position zou pakken. Dit jaar stapt het WEC over op de Hyperpole. De Hypercars en LMGT3's krijgen eerst allebei een kwalificatiesessie van twaalf minuten. De top-tien van die sessie gaat door naar de Hyperpole, een kwalificatiesessie van tien minuten. Hierin wordt dus ook direct de top-tien voor de racestart bepaald.

Een andere wijziging heeft betrekking tot de safety car-procedure. De wedstrijdleiding kan vanaf dit jaar, net als in de Formule 1, een virtuele safety car uitroepen. Deze wordt wel standaard, na zo'n twee ronden, gevolgd door een normale safety car-procedure. Net als in de F1 moeten coureurs dan 80 kilometer per uur rijden, waardoor de gaten gelijk blijven. Pas als de safety car de baan op is, kan het veld aansluiten. Voor de 24 uur van Le Mans is er ten opzichte van vorig jaar ook nog een verandering doorgevoerd op het gebied van de safety car. Specifiek voor het laatste uur vervalt de regel dat het veld, dat eerst achter drie verschillende safety cars wordt opgevangen, bij elkaar komt om één lijn te vormen. Dit jaar zullen de drie safety cars de groepen vasthouden in het geval van een caution in het laatste uur, om de kans te verkleinen dat de race beslist wordt door een eindsprint. Dat volgde na kritiek op de 'amerikanisering' van het WEC.